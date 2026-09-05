ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧି, ଆତିଥେୟତା ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଧ୍ୟାନ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬’ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 5, 2026 at 10:19 PM IST
LTPC Orientation ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ସହ ଯୋଡିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଜନ - ୨୦୩୬/୪୭’ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ ବା ଏଲଟିପିସିର ଏକ ଅବଗତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିସି ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧି, ଆତିଥେୟତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬’ ଏବଂ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭’ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସମେତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ 'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା' ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ‘ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍-୨୦୨୫’ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି । ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଓ ପଦକ୍ଷେପମାନ ରହିଛି । ଏହି ନୀତି ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ସହ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧି, ଆତିଥେୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ହୋମ୍ଷ୍ଟେ, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଇନେଜ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ‘ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା-ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଦକ୍ଷେପ’ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ୫ରୁ ୧୦ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି, ମହିଳା, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗ ଓ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ‘ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଙ୍କିଂ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ୍, ହୋମଷ୍ଟେ, ଟୁର ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ସେବା, ଗାଇଡ ସେବା, ପରିବହନ ଏବଂ ଟୁର ପ୍ୟାକେଜ ଆଦିର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଏବଂ 'ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ' ବା ଏଥନିକ ଟୁରିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ।ବୈଠକରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ AI ଓ ସ୍କିଲ୍ ଶିକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର