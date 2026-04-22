ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ; ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ 'ଥିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଉନ୍ମୋଚନ
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ହେବ ଓଏମସି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ୨୦୨୬ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 22, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 8:13 PM IST
ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡିଶାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଚ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଏମସି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲୋଗୋ ଏବଂ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନୂତନ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ 'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା'କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାରାଥନରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ସହ ସେଲିବ୍ରେଟି, କ୍ରିଡ଼ାବୀତ ଏବଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଏମସି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ୨୦୨୬-
ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଏମସି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ୨୦୨୬ । ଏହି ମାରାଥନ୍ ରେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଥଲେଟ, ସେଲିବ୍ରେଟି ସାମିଲ୍ ହେବେ । ପୁରୀ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଓଏମସି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ୨୦୨୬ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏଣୁ ବିଚ୍ ଟୁରିଜିମ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟୁରିଜିମ୍ ଜରିଆରେ ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଫିଟନେସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଡାବିତ୍ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେଟିଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି ।
ମାରାଥନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ପୁରସ୍କାର-
ଏହି ବିଚ୍ ମାରାଥନରେ ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ଷ୍ଟ୍ରଲିଙ୍ଗ ବିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାରାଥନ୍ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ବିଚ୍ ମାରାଥନରେ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବେଶ୍ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୁରୀରେ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ ନେଇ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଏହିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ହେବ । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବହୁତ୍ ଫାଇଦା ଦେବ । ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡିଶା ଆସିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇବେ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ । ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଆଜି ପୁରୀସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି (ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍)ଠାରେ ବେଳାଭୂମି ପରିଚାଳକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି । ଏହି ଅବସରରେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲି । ଏହି ବେଳାଭୂମିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।… pic.twitter.com/yiYFjaNQyb— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) April 22, 2026
ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ 'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା'-
ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନୂତନ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ 'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା'କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା । ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ବିଚ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ଫିଟନେସ ଟୁରିଜିମ୍, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ରହିଛି। ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ରହିଛି । ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିଭଳି ଅତି କମ୍ ରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ରହିପାରିବେ ସେନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପୁରୀରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ହୋଟେଲିୟର ଯୁବବ୍ରତ କର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜଧାନୀ । ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର୍ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଆସୁଛି । ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଫୋକସରେ ଏବେ ପୁରୀ ରହିଛି । ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ । ଏହି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ । ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ । ପୁରୀ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ତେବେ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ ଭଳି ଆଉ କିଛି ସ୍ପୋଟର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଲେ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏଠାକୁ ଆସିବେ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ । ଅନେକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ଜୀବିକା ପାଇବେ । ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରଂଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।"
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୂର୍ଯ୍ୟ ଭରପୂର ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା କରିଲୁ । ଆମ ରାଜ୍ଯରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ବହୁତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯଦି ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ । ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସାରା ବିଶ୍ଵ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସେମାନେ ୩ ଦିନ ରହି କିଭଳି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଶିମିଳିପାଳ, କୋରାପୁଟ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି । ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମର ଲାଇଫ ଲାଇନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଟୁରିଯିମ୍ ରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ । ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ମାରାଥନ୍ ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ କ୍ରୁଜ ସେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, କୋଣାର୍କକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ, ପୁରୀରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଟି ନୁଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନିଲ୍ ମହାନ୍ତି, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲିୟର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଫୋକସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ; ମଙ୍ଗଳାନଦୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମି ପାଇବ ନୂଆ ରୂପ, 'ଶ୍ରୀବିଚ୍'ରେ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର