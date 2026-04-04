'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା' ଥିମରେ ଦୌଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ; ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସିଏସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରିପୋର୍ଟ - ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 4, 2026 at 10:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର । 'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା' ଥିମରେ ଦୌଡିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଫୋକସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ ସେନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଖାରବେଳ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । 'ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା' ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୦୩୬ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୨୦୪୭ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ବଲଓ୍ୱନ୍ତ ସିଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଅଂଚଳରେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ, କମ କୁଶଳୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭାବନା, ରାଜ୍ୟର ଐତିହ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଜଳ ସଂପଦ, ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦି ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ସଂପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବ୍ୟୟ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ ୮.୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । କୃଷି, ସମବାୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂପଦ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ, ଅଣ ଟିକସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଦାନକୁ ମିଶାଇ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ୮୩.୪୨% ହୋଇଛି । ଉଭୟ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ ୨୦୨୬-୨୭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ସାଧନା ସପ୍ତାହ-୨୦୨୬' ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଏହି ଅବସରରେ ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଧିନରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ୧ଟି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଗୋଟିଏ ଆଇ-ଜିଓଟି ଅନୁମୋଦିତ ଉପଲବ୍ଧ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ସପ୍ତାହରେ ୪ ଟି ଘଣ୍ଟାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ସଂପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ #igotitOdisha ରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଆୟୋଗ ବା ସିବିସି ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ, ତଦାରଖ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂପର୍କରେ ଏକାଡେମୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଆଇ-ଗଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡିହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଚାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସଫଳତା ସଂପର୍କରେ ଓପିଟିସିଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଚରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଡ ସବଷ୍ଟେସନ ବୃଦ୍ଧି ସଂପର୍କରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଚରଣ ସ୍ଥିତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସମେତ ରାଜଧାନୀ ଅଂଚଳରେ ଓପିଟିସିଏଲ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଚରଣ ନେଟଓ୍ୱାର୍କ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଇ ରହିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏକୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସଂପର୍କରେ ସୁବିଧାରେ ତଦାରଖ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଊଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
