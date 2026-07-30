ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ । ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 7:20 AM IST
Odisha Tourism Department ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶରେ ବାଧା ହଟାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ । ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ । ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଜୋନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଚିଠି ଲେଖିଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶ:
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ । ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜୋନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବେସରକାରୀ ନିବେଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭିତ୍ତିକ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ସୁବିଧା ଓ ବେସରକାରୀ ନିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ଭଳି କେତେକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନିବେଶ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି, ସେଠାରେ ଜୋନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅନୁମୋଦନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କହିଛି । ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇପାରିବ, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ଜୋନ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଚାଳନା, ଅଞ୍ଚଳର ବହନ କ୍ଷମତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଜୋନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବେସରକାରୀ ନିବେଶ ଆସିବ । ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେହି ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ନକଲ ପିସିସିଏଫ (ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ: ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ସହିତ ବୁଝାମଣା
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର