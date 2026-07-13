EV ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍: ଦୁଇଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ରୟରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ
ଓଡ଼ିଶାରେ EV ବିପ୍ଳବ ଆଉ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଉଛି। ଦୁଇଚକିଆ EV ବିକ୍ରିରେ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ହାସଲ। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 13, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 9:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଭି ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଦୁଇଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ରୟରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ। ଜାତୀୟ ହାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି, ଦ୍ରୁତ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ସହ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କର ବିସ୍ତାର ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ETV Bharatର ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ।
- ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ସଚେତନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସବସିଡି ନୀତି—ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିଛି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲା ୯.୫%, ଯାହା ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ବଢ଼ି ୧୦.୩% ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୧୭% ପ୍ରତିଶତର। କେବଳ ଦୁଇଚକିଆ ନୁହେଁ, ଚାରିଚକିଆ EV ବିକ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
- ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା
ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ନୂଆ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ହାର ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ। ଓଡ଼ିଶା ୧୮% EV ଅଂଶିଦାର ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ହାର ରହିଛି ୧୨%। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାମିଲନାଡୁୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଓଡ଼ିଶା।
- ରେକର୍ଡ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଛି EV ବଜାର
ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ EV ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୬,୫୬୬। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି।
- ଜାନୁଆରୀ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ : ୩୫,୫୧୨ ପଞ୍ଜିକରଣ
- ଜାନୁଆରୀ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ : ୭୧,୨୬୦ ପଞ୍ଜିକରଣ
ସାମଗ୍ରିକ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ୧୦୧% ପ୍ରତିଶତ ସୂଚନା।
ଦୁଇଚକିଆ EV ପଞ୍ଜିକରଣ ୩୦,୩୮୫ରୁ ବଢ଼ି ୬୨,୩୨୮କୁ ପହଞ୍ଚି ୧୦୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହିପରି ଚାରିଚକିଆ EV ପଞ୍ଜିକରଣରେ ୧୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
- ସବସିଡିର ବଡ଼ ଭୂମିକା
EV ବିକ୍ରିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
୨୦୨୪-୨୫ରୁ ୨୦୨୬-୨୭ (୩୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ୧,୮୦,୦୪୫ଟି EV ଏବଂ ₹୩୬୧.୮୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ଦିଆଯାଇଛି।
- ବର୍ଷଭିତ୍ତିକ ସବସିଡି
୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୬୩,୭୬୫ ଯାନ ବିକ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାୟ ₹୧୪୬ କୋଟି । ସେହିପରି ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୮୨,୪୮୭ ଯାନ ଉପରେ ₹୧୪୦.୫୫ କୋଟି ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ (ପ୍ରଥମ ୩ ମାସ)ରେ ୩୩,୭୯୩ ଯାନ ଉପରେ ₹୭୫.୩୪ କୋଟି ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
- ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଚକିଆ EV କ୍ରେତା
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଦୀପ୍ତୀ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। କେବଳ ସବସିଡି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉଛି।
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାହିଦା ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ହାରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
- କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି EV ଚାହିଦା ?
- ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି
- କମ୍ ଚଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ
- ସଡ଼କ କର ଛାଡ଼
- ପଞ୍ଜିକରଣରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
- ସରକାରୀ ସବସିଡି
- ପରିବେଶ ସଚେତନତା
EV ଶୋ'ରୁମ୍ ମାଲିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଡର ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏକରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି।
- ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁଭବ
EV ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ; ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ କମିଛି। ଘରେ ଚାର୍ଜ କରି ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେଉଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍।
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ EV ବିପ୍ଳବ ଆଉ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଉଛି। ଦୁଇଚକିଆ EV ବିକ୍ରିରେ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ EV ଅଂଶୀଦାରିତ୍ୱ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାନକୁ ସବସିଡି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟିର ମଡେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ କରୁଛି।
ତେବେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ସବସିଡି, ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ ଓ ନୀତିଗତ ସହାୟତା ଏହିଭଳି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସବୁଜ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିବ।