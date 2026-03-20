‘ବିଲରୁ ବେଲା’ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କରିବ ପଖାଳ: ନେତାଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପରସା ଗଲା 326 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । 1177 କିଲୋ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ 326 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସା ଯାଇଥିଲା ।

Pakhala Divas 2026
ପଖାଳ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 20, 2026 at 7:00 PM IST

Pakhala Divas 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ । ପଖାଳ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆବେଗ । ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସଭିଏଁ ପଖାଳ ଖାଇ ପାଳୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ । ଏପଟେ 'ପଖାଳ'ର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଵ୍ୟଵସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରୋଷେଇ ଘରୁ ପ୍ରତିଟି ପ୍ଲେଟରେ ପଖାଳ ପରସିବା ପାଇଁ ‘ବିଲରୁ ବେଲା’ ଥିମରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପଖାଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଵ୍ୟଵସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପଖାଳରେ ମହକୁଥିବା ବେଳେ ପାନ୍ଥନିବାସରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 850 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 1177 କିଲୋଗ୍ରାମର ପଖାଳ, ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିପାଟୀ ସହ 326 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ।

ଦହି ପଖାଳକୁ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ:

ଦହି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆମ୍ବ କସିଆ ଅଦା ପଡି ପୁରା ଗାଁ ଶୈଳୀରେ ଏଠାରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶାଗ,ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଓ ବାଇଗଣର ଓ ଟମାଟୋ ପରଜା, ମାଛ ଭଜା ଭଳି ଆମିଷ ନିରାମିଷର 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏହି ଅବସରରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ’ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ । ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ।’

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ପିଜା, ବର୍ଗର ଯୁଗରେ ପଖାଳକୁ ଆଦରି ନେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । 104 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଖାଳ ପରସା ଯାଉଛି ।’

2000 ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଏହାସହ ଏଠାରେ 2 ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସେଫ ଅବିନାଶ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱରେ ପଖାଳର ଉପକାରିତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6ଟି ଦେଶ 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଏଥିରେ ସହଭାଗିତା ରହିଛି ।

ପଖାଳ କେବଳ ଆହାର ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ପଖାଳ ପ୍ରେମରେ ସାରା ପୃଥିବୀ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଁଚୁଛି । ପଖାଳ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଆଭାସି ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଯେଉଁଥିରେ ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବାହାରିନ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଶ୍ବ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ସେଫ୍‌ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

15 ପ୍ରକାର ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଖାଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ:

ଏହି ଦିବସକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଆରଆରଆଇ ପକ୍ଷରୁ 40 ପ୍ରକାରର ବିଲୁପ୍ତ ଧାନ ଓ ଚାଉଳ ପଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା,ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଶତାବ୍ଦୀ, କେତକିଝୋଆ, ନବୀନ, ନୂଆ କଳାଜିରା, ପୂର୍ଣ୍ଣଭାଗ, ନୂଆ ଚିନିକାମିନୀ ଭଳି 15 ପ୍ରକାର ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଖାଳ ଭାତ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

