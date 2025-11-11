ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ 2ଟି ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର, ବିଜେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ବର୍ଗରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

RCCF Vishwanath Neelannavar to receive 6th National Water Prize
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରସିସିଏଫ ଏନ. ବିଶ୍ଵନାଥଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଘୋଷଣା । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା 2ଟି ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କଲର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (RCCF) ଏନ. ବିଶ୍ଵନାଥ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ । ଏହା ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ବର୍ଗରେ କୋରାପୁଟର ମାଲୁସନ୍ତା ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୃତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟ୍ବିଟ କରି ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

Berhampur RCCF Vishwanath Neelannavar
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରସିସିଏଫ ଏନ. ବିଶ୍ଵନାଥ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁଇ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିଛି:

ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରସିସିଏଫ ଏନ. ବିଶ୍ଵନାଥ (Vishwanath Neelannavar ) କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଚାଷୀ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକୁ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ । ଭୂତଳ ଜଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଜଳ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯାହା ଫଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ପାଇ ପାରିବେ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇବୁ । ଏବେ ଆମେ ବାଉଁଶ ରୋପଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହାତୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତା ବଢିବ ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:

ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ Xରେ କହିଛନ୍ତି, "ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର, ୨୦୨୪ର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ (ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା) ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କଲର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟିମଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ । ଯାହା ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିମର ଉତ୍ସର୍ଗ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା ପରିବେଶଗତ ପରିଚାଳନାରେ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଉଦାହରଣ ଦିଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ମଡେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି ।"

CWC announces 6th National Water Prize
କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର:
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ନଦୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଭାଗ (DoWR, RD &GR) ୨୦୨୪ ମସିହା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୧୦ଟି ବର୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଥା: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଘ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ବ୍ୟତୀତ), ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ମିଳିତ ବିଜେତାଙ୍କ ସମେତ ୪୬ ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

୭୫୧ଟି ଆବେଦନ ମିଳିଥିଲା:

୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୭୫୧ଟି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ବିଚାରକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମି ଜଳ ବୋର୍ଡ (CGWB) ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସତ୍ୟତା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୧୦ଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୪୬ ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।

RCCF Vishwanath Neelannavar to receive 6th National Water Prize
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରସିସିଏଫ ଏନ. ବିଶ୍ଵନାଥଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat Odisha)


ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ:

ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର (NWA) ସରକାରଙ୍କ 'ଜଳ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗୀତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

Koraput Nodal School to receive 6th National Water Prize
କୋରାପୁଟ ନୋଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର, ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର
NWA BERHAMPUR RCCF N BISWANATH
NWA KORAPUT NODAL HIGH SCHOOL
NATIONAL WATER AWARDS
NATIONAL WATER AWARDS ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.