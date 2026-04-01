ETV Bharat / state

90 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା; ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 14 ପାଳନ ହେବ 'ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ'

ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଠାରୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 6:01 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ । ୧୯୩୬ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ସେହି ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ୯୦ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ବା ୯୦ ବର୍ଷ ରେ ପାଦ ଥାପିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା । ଏହି ଅବସରରେ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଠାରୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ ରାଜ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ଅନେକ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକୁଳିଥିଲା ଓଡିଶା । ଯେତେ ବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ।

ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରପୁତ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ସେହି ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ୯୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାସି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପଶ୍ଚିମରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିହାରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ସେତେବେଳର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧିନରେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଧୁ ସୁଦାନ ଦାସ, ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓ ରାଧା ନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରି ବୀରପୁତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମେ ୬ ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍ସବ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ । ତେଣୁ ସରକାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୂଆ ଓଡିଶା ଗଠନରେ ଭାଗିଦାରୀତା ସହ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।

ଏହାସହ ଆମ ଓଡିଶାର ବିଶାଳ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଧରୋହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କାରଣ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଛୁ ଵା ବିକାଶରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଛୁ । ବିଶେଷ କରି ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ,ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏ ଜାତିର ଏ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ବ ପରାକାଷ୍ଠାର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ପୁରା ଉତ୍କଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଦିବସ ପାଳିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି । ବସୁଧୈବ କଟୁମ୍ବକମ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭକରି ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସତନ୍ତ୍ରତା, ମାନ୍ଯତା, ବିକାଶ ଓ ଭାଷାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଦିଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିବା ବୋଲି ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।


ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନକୁ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖିକା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବାର ଅଛି । ମୋ ଓଡିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଭାଷର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି । ମୋ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ମୋ ଭାଷା । ମୋ ଭାଷା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଅଜନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଭାଷା କେବେ କେବେ ମରିବନି କି ହଜିଯିବନି କି ତାର ଅସ୍ମିତା କେବେ ହଜିଯିବନି । ସେ ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ । ମୋ ଭାଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ତେଣୁ ମୋ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ରଖେନାହିଁ ।"


ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷା ଭିତିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ୯୦ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମେ ଆମ ଅସ୍ଥିତ୍ୱକୁ ହରାଇଛୁ । ଏପ୍ରିଲ ୩ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଦିବସ ନ ପାଳି ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ବୋକା ଦିବସ ପାଳୁଛୁ ।୯୦ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଛରେ ଅଛୁ । ଭାଷା ଭିତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଷା ଲଢେଇରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ । ବିଶେଷ ଭଭବେ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଋଣ ବଢିଛି । ବଡ କଥା ହେଉଛି କୃଷି ଓଡ଼ିଶାର ଅସଲ ବିକାଶର ପୁଞ୍ଜି କାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୦ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷି ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି । କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥୁବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛେ । ଶିକ୍ଷା ହେଉ ଅବା ନିଯୁକ୍ତି ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ପଛରେ । ଏଠି ଭାଷା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନର ଓ ମାନ୍ୟତାର ଉଲଘଂନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଭାଷାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ କି ଫଳକରେ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୁଟୁଛନ୍ତି । ଆମେ ସବୁଠି ସ୍ଥାନିତ ଅଛୁ ହେଲେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପଛରେ ଅଛୁ । କାରଣ କିଛି ଭାଷା ଡାହାଣୀ ମାନେ ଓଡିଆତ୍ୱର ବାହାନାରେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅନୁଶୀଳନ ନ କରି ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ବିକିଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକି ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବେଳେ ଆମ ଭାଷା ର ମହାନତା ହଜିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୁତି ପରମ୍ପରା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଏହାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବଜାଇ ରଖି ଦିବସ ପାଳନ୍ତୁ ।



ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଦିବସ ପାଳନକୁ ନେଇ ଯୁବ ନେତା ନଳିନୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ୯୦ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଶିଖର ଏବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପଛରେ ରହିଛୁ । ସୁଯୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବି ଯୁବ ପିଢ଼ି ପଛରେ ରହିଛି । କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷରେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମାନ୍ୟତା ସହ ଆମ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆମ ର ଭିତରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବା ଅଭାବ ରହିଛି । ଯାହା ଆମକୁ ପଛରେ ରଖିଛି । ତେଣୁ ସରକାର,ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନୁଶୀଳନକାରୀ ସହଭାଗିତାର ସହ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ସହ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂକୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।



ଛାତ୍ରୀ କୁନୁମୁନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ୯୦ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ଫେଲ ମାରିଛେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ । ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସହ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛ । କାରଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ପରିବାର ହେଉ ଅବା ଶିକ୍ଷନୁଷ୍ଠାନ ରାସ୍ତା ହେଉ ଅବା ଜଣ ଗହଳିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସବୁଠି ଆମ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ନଜର ହିଁ ବେଶ ଖରାପ ଥାଏ । ତେଣୁ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର । ତେବେ ଯାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଦିବସ ପାଳନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସାମିଲ ହେବ । ଆଉ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବ ।



ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମହାପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି "ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ" ପାଳନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗାଥା-ଗୌରବ, କଥାସରିତା, ଚାଲି-ଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟ, ପୋଷାକ-ପରିଧାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୨୬) ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୧୪ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ "ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ" ଭବ୍ୟତାର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ ।



ଏପ୍ରିଲ ୧
ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ "ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ" ପାଳନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୨
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଦିବସ" ପାଳନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୩
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ - "ଆମ ପୋଷାକ ଆମ ପରିଚୟ ଦିବସ" ପାଳନ କରାଯିବ।
ଏପ୍ରିଲ ୪
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖା ଅଭିଯାନ" ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୫
ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ "ଐତିହ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୬
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ "ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୭
ଶିଶୁକଥା, ଗଳ୍ପ ଓ ଲୋକକଥାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଶିଶୁକଥା ଦିବସ" ପାଳନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୮
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ" ଆୟୋଜନ ହେବ
ଏପ୍ରିଲ ୯
ପୁସ୍ତକ ପଠନକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଅଭିଯାନ" ଆୟୋଜନ ହେବ।
ଏପ୍ରିଲ ୧୦
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଲୋକକଳା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୧୧
ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ତରୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଅମୃତପିଢ଼ି ସମାରୋହ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୧୨
ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ବନ୍ଦନୀୟ ବରପୁତ୍ର" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୧୩
ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଆମ ରୁଚି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ" ପାଳନ କରାଯିବ
ଏପ୍ରିଲ ୧୪
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭବ୍ୟତାର ସହ "ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ" ପାଳନ କରାଯିବ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.