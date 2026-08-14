ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡିବସିଲା କାଳିମେଳା ପୋଲିସ

ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । 2 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବକ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Ganja
ରୋଗୀ ବଦଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡିବସିଲା କାଳିମେଳା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ନୂଆ ଉପାୟ । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ରାତ୍ରୀକାଳିନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ।

ରୋଗୀ ବଦଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡିବସିଲା କାଳିମେଳା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ମୃତଦେହ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ:

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଉଥିବା ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଚଢାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସଡିପିଓ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ

Two arrested for smuggling marijuana in ambulance
ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ (ETV Bharat Odisha)

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:

ଗତ ବୁଧବାର କାଳିମେଳା ପୋଲିସ ରାତ୍ରୀକାଳିନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ସୁଧାକୋଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ (ଏମଏଚ୍-୦୪ଏଚ୍୦୯୯୭ )ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।

Two arrested for smuggling marijuana in ambulance
ଦୁଇ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:

ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଧରିବା ସହ 2 ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ସେମାନେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ସୋମିନାଥ ସାହେବରାଓ ବୟସ (୩୧) ଓ ସୌରଭ ନିର୍ମଳ ବୟସ (୨୯) ।

Two arrested for smuggling marijuana in ambulance
ରୋଗୀ ବଦଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ (ETV Bharat Odisha)

ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:

ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କାଲିମେଳା ଥାନାରେ ୧୮୦ରେ ୧୩/୦୮/୨୦୨୬ ଧାରା ୨୦(b)(ii)c ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସଡିପିଓ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ରାକେଟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

Two arrested for smuggling marijuana in ambulance
ରୋଗୀ ବଦଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କାଉଡିଆ ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ମାଡିବସିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ, 2 ଗିରଫ

ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟରେ ମହିଳା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଗିରଫ୍, ଦାମୀ କାର୍ ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ୨ କାର୍ ଜବତ, ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର

TAGGED:

TWO ARRESTED SMUGGLING MARIJUANA
MAHARASHTRA GANJA SMUGGLING
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ
ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ପୋଲିସ
GANJA SMUGGLING AMBULANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.