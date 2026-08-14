ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡିବସିଲା କାଳିମେଳା ପୋଲିସ
ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । 2 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବକ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : August 14, 2026 at 10:15 AM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ନୂଆ ଉପାୟ । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ରାତ୍ରୀକାଳିନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ମୃତଦେହ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ:
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଉଥିବା ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଚଢାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସଡିପିଓ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:
ଗତ ବୁଧବାର କାଳିମେଳା ପୋଲିସ ରାତ୍ରୀକାଳିନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ସୁଧାକୋଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ (ଏମଏଚ୍-୦୪ଏଚ୍୦୯୯୭ )ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:
ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଧରିବା ସହ 2 ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ସେମାନେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ସୋମିନାଥ ସାହେବରାଓ ବୟସ (୩୧) ଓ ସୌରଭ ନିର୍ମଳ ବୟସ (୨୯) ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କାଲିମେଳା ଥାନାରେ ୧୮୦ରେ ୧୩/୦୮/୨୦୨୬ ଧାରା ୨୦(b)(ii)c ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସଡିପିଓ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ରାକେଟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।