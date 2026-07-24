ଇଭି ବିକ୍ରି ନୁହେଁ, ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱର୍କରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ! ୪୦ କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ବଦଳିବ ଚିତ୍ର
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ୬ଟି ସହରର ୧୭୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ୬୮୮ଟି ଚାର୍ଜର ଏବଂ ୪ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 24, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯାନର ବିକ୍ରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। କେବଳ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ୪୦ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬ଟି ସହରର ୧୭୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ୬୮୮ଟି ଚାର୍ଜର ଏବଂ ୪ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ?
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଇଭି ବିକ୍ରିରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖା ଯାଉଥିବାବେଳେ, ଏବେ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସହାୟତା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୪୦ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ୭୪୦ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।
ଇଭି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ 'ରେଞ୍ଜ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି' କମିବ
ଏହି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସହର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରେଳଷ୍ଟେସନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଇଭି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ 'ରେଞ୍ଜ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି' କମାଇ ସୁବିଧାଜନକ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ।
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ହବ୍ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକୀକୃତ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ନିଜ × ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଭି ବିକ୍ରିର ଅଂଶୀଦାରିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ସହ ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ହାର ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 'ପୂର୍ବୋଦୟ' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏ ଓ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ EV ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍: ଦୁଇଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ରୟରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅରର ନୂଆ ଦିଗ, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଡ ଏମଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ