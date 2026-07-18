ଡିଜିଟାଲ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା: ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ABHA ଆଇଡି ସହ ହେବ ଲିଙ୍କ; ଡିଜିଲକରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସ, AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 18, 2026 at 6:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ 'ଆରୋଗ୍ୟ 2.0' ଆପ୍। ଏହି ଆପ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ନର୍ସିଂହୋମ୍, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଭା (ABHA) ଆଇଡି ସହ ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଯିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ, ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଡିଜିଲକରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ।
'ୱାନ ନେସନ, ୱାନ ହେଲ୍ଥ' ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ (ABDM) ଅଧୀନରେ ABHA ଆଇଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍କୁ ABHA ଆଇଡି ସହ ଲିଙ୍କ କରାଯିବ। ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ, ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ଡିଜିଲକରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର କାଗଜପତ୍ର ବହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ AI (Artificial Intelligence) ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ୱାନ ନେସନ, ୱାନ ହେଲ୍ଥ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଂଶ ଭାବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ଆଇଡି (ABHA)କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଡିଜିଲକର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ସ୍କାନ କରି ଡିଜିଲକରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ AI ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ନର୍ସିଂହୋମ୍, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଔପଚାରିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାବେଳେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ହଜାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର