ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବାଉଁଶ ନୀତି; ଚାଷୀ ଓ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ସରକାରୀ କିଣାବିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ବାଉଁଶ ଚାଷ ଓ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ୨୦୨୭ରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ।
Published : November 21, 2026 at 7:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ଓ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ରାସ୍ତା। ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହାର ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ବାଉଁଶ ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ନୀତି ଲାଗୁ ହେଲେ ବାଉଁଶ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି।
ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା, କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ, ଶିଳ୍ପକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (OBDA) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି (BIPP), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ର ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଜେକେ ପେପର୍, ସାଇ ବାୟୋଏନର୍ଜି, ବାଁମ୍ବୂ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାଜ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ ସିମେଣ୍ଟ ସମେତ ୧୨ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ତଥା ବନ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଡଃ କେ. ମୁରୁଗେଶନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଏହାର ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାରର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ ନରଖି ଜୈବ ଶକ୍ତି ଭଳି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
ସେହିପରି OBDAର ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଭି. କହିଥିଲେ ଯେ, ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ, ବାଉଁଶ ଚାଷର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ବୈଠକରେ ବାଉଁଶଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପରେ ବାଉଁଶର ଚାହିଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉପଯୋଗିତା, ଏକର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, କଞ୍ଚାମାଲର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏଥିସହ ବାଉଁଶ ଅମଳ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଳି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପ ଦେବା ସହ ଉତ୍ପାଦକ, ଚାଷୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ରୟ ସହ ବାଉଁଶଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀର ସରକାରୀ କିଣାବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ।
ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଗବେଷକ, ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଚାଷୀ, କାରିଗର, ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଓ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷର ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟର ବାଉଁଶ ନୀତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର