ETV Bharat / state

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବ ଷ୍ଚକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଠ; ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷତା ବଢିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଶିଳ୍ପ-ଉପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ

Representational image
Representational image (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଣିକି ଷ୍ଚକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପଢିବେ । ସେୟାର ମାର୍କେଟ କାରବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ । ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତଥା ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଧାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଶିଳ୍ପ-ଉପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ଆର୍ଥିକ ସେବା ଓ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ।

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନାଶନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSEIL) ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ । ଏ ନେଇ 'ଟାଲେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସଭର୍ସିଟି' (Talent Skillsversity) ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ୩୦ ଘଣ୍ଟାର ତାଲିମ

ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୩୦ ଘଣ୍ଟାର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ଏହି ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ NISM VA ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଯାହା ନାଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ (NISM) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟେ । ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍, ନିବେଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ।

କେଉଁମାନେ ପଢିବେ ଷ୍ଚକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଠ

ମୁଖ୍ୟତଃ B.Com, BBA, BMS, BA (Economics/Commerce), MBA ଏବଂ M.Com ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବାଣିଜ୍ୟ, ମ୍ୟାନଜମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର (Economics), ଫାଇନାନ୍ସ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା BFSI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଶେୟାର ବଜାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ବଜାରର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ।"

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ (Graduation) କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (Post-Graduation) ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପ-ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୯୭ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେତେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କିରାଣୀ-ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ 148 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ପିଜି ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା, ୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ପାଠପଢ଼ା

TAGGED:

NSE SKILLING PROGRAMME
NSE
ଷ୍ଚକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
ସେୟାର ମାର୍କେଟ
NSE BFSI SKILLING PROGRAMME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.