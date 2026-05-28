ସଫଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଓଡ଼ିଶା: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭାରତର BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ DRRWGର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha to Host BRICS Disaster Risk Reduction Working Group Meeting in Puri
ଭାରତର BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ DRRWGର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 7:13 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ବା DRRWG (Disaster Risk Reduction Working Group)ର ବୈଷୟିକ ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୩ରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DRRWG ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ତାଜ୍‌ ପୁରୀ ରିସୋର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ'ରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅବଗତ କରାଇବ ।

DRRWG ବୈଷୟିକ ବୈଠକ:

ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ ହେବ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର 'DRRWG'ର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞବୃନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "DRRWG ଅଧିବେଶନରେ BRICS ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ଋଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ ଓ ଚାଇନା ଆଦି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏଥିସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି l"

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ବୈଠକର ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ରହିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସକ୍ରିୟ, ସଫଳ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ବିଶେଷକରି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ଗୋଷ୍ଠୀ-ଭିତ୍ତିକ ପୂର୍ବ ସଚେତନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୌଶଳ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଆସିଛି ।

ଏହି ବୈଠକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ଯ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀରେ ଅୟୋଜିତ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ।

