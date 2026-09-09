ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବଡ଼ ଲାଭ: ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ

ଏଥିଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶାର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳୀକୁ ଉନ୍ନତ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ

Odisha to get major rail connectivity boost as Centre clears Kharagpur Jharsuguda fourth line
ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ବାଗଡେଗୀ) ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ସମେତ ୫ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ତିନିଟି ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ମରେ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି ।


ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୦,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୬୫୬ କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏହି ରେଳ କରିଡରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇନ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏଥି ସହ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।

ଖଣିଜ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ଯୋଗୁଁ କୋଇଲା, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଫଳରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣିଜ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଗମନ ସହଜ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ରେଳ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ (MTPA) ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳିବ

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଓ ମାଲ ପରିବହନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳୀକୁ ଉନ୍ନତ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ଫଳରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ, ହୋଟେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ।

ରୋଜଗାର ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଗତି

ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୪,୭୯୦ଟି ଗାଁ ଓ ପ୍ରାୟ ୫୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉନ୍ନତ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗର ଲାଭ ପାଇବେ। ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱୟଂରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଏଥିସହ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ହେବାରୁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଓ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଲିଟର ତେଲ ଆମଦାନୀ କମିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୨ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

TAGGED:

KHARAGPUR JHARSUGUDA FOURTH LINE
INDIAN RAILWAY
ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଖଡ଼ଗପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ
ODISHA RAIL CONNECTIVITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.