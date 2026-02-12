ETV Bharat / state

କୋରାପୁଟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟନେଲ, 3 ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଡିବ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତମାଲା କରିଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । 2027ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କରିଡର ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Odisha to get 6 lane highway and first tunnel road at koraput inauguration by 2027
କୋରାପୁଟରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟନେଲ, ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ 6 ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇୱେ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତମାଲା କରିଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଟନେଲ 3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଠାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (NH-130CD)ର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ NHAIର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 2027ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ । (ETV Bharat Odisha)

ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ବିଷୟରେ:

ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରକୁ ଭାରତ ସରକାର, ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 465 କିମି । ଏଥିରେ ଏହା 2ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ଓ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହି ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଯାତାୟାତରେ 14 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହା 125 କିମି, ଓଡ଼ିଶାରେ 240 କିମି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 100 କିମି ଦୈର୍ଘ୍ଯ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହି ଭାରତମାଲା କରିଡ଼ରରେ 3ଟି ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା 6 ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ, ପରିବେଶ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ହେବ । ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି NHAI କୋରାପୁଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ କହିଛନ୍ତି ।

Odisha is about to get its first and highest tunnel.
ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ । (ETV Bharat Odisha)

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ 2ଟି ଟନେଲ ସମ୍ପର୍କରେ...

2ଟି ଟନେଲ: OD-07 ଓ OD-08

OD-07 ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 4 କିମି

OD-07 ଟନେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 3.4 କିମି

OD-08 ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 2.6 - 2.9 କିମି

ବ୍ୟୟବ୍ୟରାଦ- 20,000 କୋଟି (ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ)

Odisha is about to get its first and highest tunnel.
ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ । (ETV Bharat Odisha)

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା:

  1. ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
  2. ହାଇୱେର ପ୍ରତି କିମିରେ CCTV କ୍ୟାମେରା (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ)
  3. ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 200 ମିଟରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା
  4. ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  5. ଭେନଣ୍ଟିଲେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  6. 2ଟି ଟନେଲ ମଧ୍ଯରେ 6ଟି କ୍ରସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  7. ଆମ୍ବୁଲାନସ୍, କେନ୍ ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା


2027ରେ ଲୋକାର୍ପଣ:

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କରିଡରରେ NH-26, NH-326 ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସାତୋଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ । ଭାରତମାଲା କରିଡରର ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କରିଡରର ଓଡ଼ିଶା ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, 2027ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କରିଡର ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ," ବୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ କହିଛନ୍ତି ।

Odisha is about to get its first and highest tunnel.
ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ । (ETV Bharat Odisha)

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
NHAIର ପରିଚାଳକ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ । ଏହି କରିଡ଼ର ନିର୍ମାଣରେ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 600ରୁ 700 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଏହାଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟନେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

Odisha to get 6 lane highway and first tunnel road at koraput inauguration by 2027
କୋରାପୁଟରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟନେଲ, ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ 6 ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇୱେ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

କୋରାପୁଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ:
କୋରାପୁଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି କରିଡ଼ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିଦେବ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିଡର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଓମାଳି, ତଲାମାଳି ଏବଂ କାଳିଆମାଳି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ଯାଧୁନିକ ଟନେଲ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱରେ ବାସୁଛି 'କୋରାପୁଟ କଫି'; ଚାହିଦା ଆଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଉତ୍ପାଦନ

କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ 'ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର' ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ୍ ପାଲିଟିଛି କୋରାପୁଟ, ରାଜାମୌଲି ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ମୁଭି ପରେ ଏବେ 'କମ୍ରେଡ କଲ୍ୟାଣ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

TAGGED:

ଓଡିଶା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟନେଲ
ODISHA FIRST TUNNEL ROAD KORAPUT
BHARATMALA CORRIDOR ODISHA
6 LANE HIGHWAY OF ODISHA
RAIPUR VISHAKHAPATNA ECO CORRIDOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.