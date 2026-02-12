କୋରାପୁଟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟନେଲ, 3 ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଡିବ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତମାଲା କରିଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । 2027ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କରିଡର ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : February 12, 2026 at 3:06 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତମାଲା କରିଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଟନେଲ 3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଠାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (NH-130CD)ର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ NHAIର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 2027ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ବିଷୟରେ:
ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରକୁ ଭାରତ ସରକାର, ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 465 କିମି । ଏଥିରେ ଏହା 2ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ଓ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହି ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଯାତାୟାତରେ 14 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହା 125 କିମି, ଓଡ଼ିଶାରେ 240 କିମି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 100 କିମି ଦୈର୍ଘ୍ଯ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହି ଭାରତମାଲା କରିଡ଼ରରେ 3ଟି ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଟନେଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ, ପରିବେଶ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ହେବ । ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି NHAI କୋରାପୁଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ କହିଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ 2ଟି ଟନେଲ ସମ୍ପର୍କରେ...
2ଟି ଟନେଲ: OD-07 ଓ OD-08
OD-07 ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 4 କିମି
OD-07 ଟନେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 3.4 କିମି
OD-08 ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 2.6 - 2.9 କିମି
ବ୍ୟୟବ୍ୟରାଦ- 20,000 କୋଟି (ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ)
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା:
- ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ହାଇୱେର ପ୍ରତି କିମିରେ CCTV କ୍ୟାମେରା (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ)
- ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 200 ମିଟରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଭେନଣ୍ଟିଲେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- 2ଟି ଟନେଲ ମଧ୍ଯରେ 6ଟି କ୍ରସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଆମ୍ବୁଲାନସ୍, କେନ୍ ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା
2027ରେ ଲୋକାର୍ପଣ:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କରିଡରରେ NH-26, NH-326 ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସାତୋଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ । ଭାରତମାଲା କରିଡରର ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କରିଡରର ଓଡ଼ିଶା ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, 2027ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କରିଡର ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ," ବୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
NHAIର ପରିଚାଳକ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ । ଏହି କରିଡ଼ର ନିର୍ମାଣରେ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 600ରୁ 700 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଏହାଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟନେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
କୋରାପୁଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ:
କୋରାପୁଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି କରିଡ଼ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିଦେବ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିଡର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଓମାଳି, ତଲାମାଳି ଏବଂ କାଳିଆମାଳି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ଯାଧୁନିକ ଟନେଲ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।"
