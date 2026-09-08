ETV Bharat / state

ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ଶକ୍ତି, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୦୦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍‌

୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତ (ହସ୍ତଶିଳ୍ପ), ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

Odisha to distribute 1,200 advanced toolkits to traditional artisans across 12 districts
୧୨୦୦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 8:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷ ହାତର କାରିଗରୀକୁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ସାଥ୍‌। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମତା ଓ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବନମାଳୀପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାକରସାହି ଠାରେ ୧୫୦ ଜଣ ଆପ୍ଲିକ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

Odisha to distribute 1,200 advanced toolkits to traditional artisans across 12 districts
୧୨୦୦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ଟି ଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ୧୨୦୦ ଜଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ୧୨୦୦ଟି ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତ (ହସ୍ତଶିଳ୍ପ), ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ, କାଠ, ପଥର, ଶିଙ୍ଗ, ଲୌହ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ପିତଳ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ।

Odisha to distribute 1,200 advanced toolkits to traditional artisans across 12 districts
୧୨୦୦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)


ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସହାୟତା

ଭାକରସାହିରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୫୦ ଜଣ ଆପ୍ଲିକ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସଙ୍କେତ (GI) ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନୂଆ ଉପକରଣ ମିଳିବା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମତା ଓ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବ। କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଧୁନିକ ବଜାରର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ।



ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ


ଉତ୍କଳିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉପକରଣ ଦେବା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ବଜାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଆୟ ଓ ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ ଉପକରଣ କିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ଦକ୍ଷ ହାତ ହେଉଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଶକ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନୂଆ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।”

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍କଳିକାର ସଭାପତି ଦେବସ୍ମିତା ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଚିନ୍ମୟୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।

TAGGED:

SKILL ARTISAN TOOLS DISTRIBUTION
ARTIST TOOL DISTRIBUTE
ARTIST IN ODISHA
ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉପକରଣ କିଟ୍‌
TOOLKITS TO TRADITIONAL ARTISANS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.