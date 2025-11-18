ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦା ହେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । ରାଜ୍ୟରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭଦ୍ରକରେ 17 ଜଣ ଅଟକ ।
November 18, 2025
ଭୁବନେଶ୍ବର/ଜଗତସିଂହପୁର: ରାଜ୍ୟରୁ ତଡା ଖାଇବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ । ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗତକାଲି ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି ୧୭ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି l
ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ:
ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ । ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ l ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ l ସରକାର ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି l ଆଗକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ l
ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବିଦା ହେବେ:
ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଂଲାଦେଶୀ ଚି଼ହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ । ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପୋଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ସରକାର ଏନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯାହା ଭୂମିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି ।’
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
‘ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆସିବା ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅବା ଆଉ କିଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯିବ l ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଲିସକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ତଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ । ତାହା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭଦ୍ରକରେ 17 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଟକ:
ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି ୧୭ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି l ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ହେବ ଚଢାଉ l
ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବୁଲିଥିଲା ବୁଲଡୋଜର:
ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 10 ବଖରା ଘରକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁନାଥପୁର ତହସିଲଦାର ଓ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିଆଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଜାଗା ମାପ କରାଯାଇଥିଲା । ମାପ ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଘରଟି ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ରହିଆସୁଥିଲେ । ଗତ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଦୁଇଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଘର ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି।
