ଭାରତ–ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁମୁଖୀ ଲାଭ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 5, 2026 at 6:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବା ସହିତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭପ୍ରଦ ହବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ରେଡିମେଡ ପୋଷାକ, ଭାରତ–ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଏବେ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ କାରିଗରୀ ।” ଶୁଳ୍କ କୋହଳ ହେବାରୁ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଇକତ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, କୋଟପାଡ଼, ବୋମକାଇ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାମ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । “ଏହା ଆମ ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଷାକ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେବ,” ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
‘ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି’ର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା
ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୪୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ରେଖା ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଛ ରପ୍ତାନିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ରହିଆସିଛି । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ ।” ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମାଛ ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରସେସିଂ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ‘ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି’ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ କରିବ,” ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନିବେଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ହସ୍ତାନ୍ତରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ
ବୈଷୟିକ ଓ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତ–ଆମେରିକା ବୈଷୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେବ ।” ରେୟାର୍–ଆର୍ଥ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନିବେଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ହସ୍ତାନ୍ତରର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଦକ୍ଷ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ସହ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।”
ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକର ବଢ଼ିବ ଚାହିଦା
ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ, ଭାରତ–ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଏବେ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ କାରିଗରୀ।” ଶୁଳ୍କ କୋହଳ ହେବାରୁ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଇକଟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, କୋଟପାଡ଼, ବୋମକାଇ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାମ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। “ଏହା ଆମ ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଷାକ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେବ,” ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
