ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ: ମୋହନ ମାଝୀ
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ୧୬୭୮ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଂଖ୍ୟକ ଭୁଲ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ।
Published : June 26, 2026 at 1:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା 1,600 ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏକ ଘରୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ; ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ । ଏଥିସହ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କମିଟି ଯଦି ଏନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର:
"ସରକାର ଏହି ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟର ପରିମାଣ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକା ରହିଛି । ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଠାରୁ ମୁଦ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ, ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭୁଲ୍କୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ କମିଟିକୁ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ବହି ଛପାଇବାରେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଭଲ କାମରେ ତ୍ରୁଟି କରି ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି-ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫେଇ ଦେଲା ବିଜେପି
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଖୋଳତାଡ; ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି, 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ, ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର