ETV Bharat / state

ବହି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିକୁ ମନମୋହନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ; କହିଲେ, 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତୋଟି ମାମଲା ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଥିଲେ ?

ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳରେ 15 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟିଏ କେସ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇ ଥିଲେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

odisha textbook errors case Manmohan samal targets opposition in book scam incident
ବହି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମନମୋହନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 7:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Textbook Errors ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବହି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଦାବି ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସରକାର ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ବୋଲି କହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ବହି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମନମୋହନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ (Etv Bharat)

ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହି ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି l ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ନହେବା ଉଚିତ l ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି l ଆଉ ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ l'

ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, 'ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଏମିତି ହେଲା l ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି l ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳରେ 15 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟିଏ କେସ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇ ଥିଲେ କି' ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ନରହତ୍ୟା, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି । 15 ବର୍ଷ ଘଟଣା ବହୁଳ ଥିଲା । ହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ଦେଇ ନ ଥିଲେ ' ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।

'ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସଂପୃକ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ' ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଭଲ କାମରେ ତ୍ରୁଟି କରି ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି-ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫେଇ ଦେଲା ବିଜେପି

TAGGED:

ODISHA TEXTBOOK ERRORS
ଓଡିଶା ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି
SCERT
ODISHA SCHOOL TEXTBOOK CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.