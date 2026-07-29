ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ SCERTର ତିନି ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 29, 2026 at 12:04 PM IST
Odisha Textbook Error କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା:
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (SCERT)ରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଭାରତୀ ଟୁଡ଼ୁ ଓ ଘରୋଇ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁପମ ଘୋଷଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆବେଦନକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେସ୍ ଡାଏରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସେହିପରି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ସହିତ ତଦନ୍ତର ସାନି ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ନରସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏ ସଂପର୍କିତ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଗରଫ ହୋଇଛନ୍ତି SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ:
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁପମ ଘୋଷ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କ ସହିତ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଭାରତୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡିକେ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: OSEPA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା, ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ