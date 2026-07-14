ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ ଗିରଫ, ଜାଣିଶୁଣି ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 14, 2026 at 6:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (TE & SCERT)ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ (୫୭)ଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମନୋଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେହେରୁ ନଗର-୧୦ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ।
କଟକ JMFC-୩ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ:
ମନୋଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଦଫା ୩୧୬(୫), ୨୦୧, ୬୧(୨) ଏବଂ ୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ JMFC-3 କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମନୋଜ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୟ NEP-୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ, ସମନ୍ୱୟ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଜାଣିଶୁଣି ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବିଷୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅବହେଳା ଭାବେ ଏହାକୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି । ମନୋଜଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳା ଫଳରେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର