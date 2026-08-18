ବହିରେ ତ୍ରୁଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ: ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ଚେତାବନୀ
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଏସ.କେ ୱାହିଦ
Published : August 18, 2026 at 4:37 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ । ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନେତାକର୍ମୀ । ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ବହିରେ ୧୬୦୦ ଭୁଲ ଓ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ନେତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ, ପାଟଣାଗଡ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ ମେହେର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେଡି ନେତା ଅମଜଦ ଖାନ୍, ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:
ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡିର ନୁହେଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା’ ବାପା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ । ଆମର ଦାବି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ବିଧାନ ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ।’
କାହାକୁ ବାତ୍ୟା କହିଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ?
ସେହିପରି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଓ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଆଖି ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଉଡେଇ ନେବ । ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏହାର ଝଲକ ଦେଖାଉଛି । ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ ।’
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୁଲ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ବହି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ।’
1600ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି:
ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଏହି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବହିରେ ୧୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏଭଳି ସରକାର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଚଳାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର