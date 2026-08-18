ETV Bharat / state

ବହିରେ ତ୍ରୁଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ: ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ଚେତାବନୀ

ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଏସ.କେ ୱାହିଦ

biju chhatra janata dal Protest
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ । ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନେତାକର୍ମୀ । ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ବହିରେ ୧୬୦୦ ଭୁଲ ଓ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ନେତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବହିରେ ତ୍ରୁଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ, ପାଟଣାଗଡ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ ମେହେର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେଡି ନେତା ଅମଜଦ ଖାନ୍, ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

biju chhatra janata dal Protest
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ (ETV Bharat Odisha)

ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:

ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡିର ନୁହେଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା’ ବାପା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ । ଆମର ଦାବି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ବିଧାନ ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ।’

biju chhatra janata dal Protest
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ (ETV Bharat Odisha)

କାହାକୁ ବାତ୍ୟା କହିଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ?


ସେହିପରି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଓ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଆଖି ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଉଡେଇ ନେବ । ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏହାର ଝଲକ ଦେଖାଉଛି । ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ ।’

biju chhatra janata dal Protest
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୁଲ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ବହି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ।’

biju chhatra janata dal Protest
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ (ETV Bharat Odisha)

1600ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି:


ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଏହି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବହିରେ ୧୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏଭଳି ସରକାର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଚଳାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି, ତଥାପି ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ବିରୋଧୀ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

BALANGIR BJD PROTEST
ODISHA EDUCATION MINISTER
ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ
BIJU CHHATRA JANATA DAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.