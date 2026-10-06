ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ; ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେବ ସୁଦୃଢ଼
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ।
Published : October 6, 2026 at 10:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା-ଗୁଜରାଟ ସହଯୋଗ ହେବ ସୁଦୃଢ଼ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ, ଯୁଗ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସହ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ କରିବେ ଓଡିଶା ଓ ଗୁଜୁରାଟ । ପରସ୍ପର ସହଯୋଗକୁ କରାଯିବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଲୋଚନାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନର୍ବାସ, ଜନସଚେତନତା ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସହଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ବା Joint Exercises ଓ କର୍ମଶାଳା ବା Workshops ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଡିଶାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ କମିଶନର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା OSDMAଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍ ଏବଂ OSDMAର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ /Gujarat State Disaster Management Authority (GSDMA) ଓ Gujarat Institute Of Disaster Management (GIDM) ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଭୁଜସ୍ଥିତ ସ୍ମୃତିବନ ଭୂମିକମ୍ପ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ (Smritivan Earthquake Memorial and Museum) ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁଜସ୍ଥିତ Smrutivan Earthquake Memorial and Museum ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ୨୦୦୧ ମସିହାର ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପର ସ୍ମୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସ୍ମୃତିବନର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗୁଜରାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲାରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ସହନଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୁଜରାଟର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟସିଂହ ବିଜୟସିଂହ ମହିଦା, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ ଜୟନ୍ତୀ ଏସ୍. ରବି, ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଚ୍. ମକୱାଣା, GSDMAର CEO ତଥା GIDMର DG ଡଃ ଧବଲ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ଯ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ; ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର