ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଏବଂ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା l ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 17, 2026 at 6:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ ସହ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପେନସନ୍, ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜର ସରକାରୀକରଣ ଭଳି ଦାବି ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ।
ସମିତିର ଅଭିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ପତ୍ର ବିନିମୟ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ୫ରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ସମିତି କହିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି— ନୂତନ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍, ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୬ଟି ନୋସନାଲ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ ବରିଷ୍ଠତା, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ’ର ଅସଙ୍ଗତି ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ଅବସର ବୟସସୀମା ୬୦ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏହାସହ ନୂତନ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାତିଲ କରି ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଅନୁଦାନଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ, ପୋଷାକ ଓ ସାଇକେଲ ଆଦି ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ସମିତିର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ୧୯୯୪ରେ ୩୦୧୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବାକୁ ସମିତି ଦାବି କରିଛି ।
"ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ; ଚିଠି ଲେଖି 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର