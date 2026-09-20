ଶିକ୍ଷକ-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆସନ୍ତା 21ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆସନ୍ତା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 12:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିବ । ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଶିକ୍ଷକ-ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ନାଏକଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେବେ ।
କମିଟି ସଦସ୍ଯ:
ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅନୁଦାନବିହୀନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବୈଠକ ପରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ OES ସନାତନ ପଣ୍ଡା ସଦସ୍ୟ-ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି:
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁଦିବସ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାବଂଶୀ ସୁରଜ ଓ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଅନେକ ସଂଘ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ପେନସନ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦାବି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍
ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଗିରଫ
ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର