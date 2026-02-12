OTET ରେଜଲ୍ଟ: ପାସ ହାର 68.97%, ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
OTET ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି OTET ପରୀକ୍ଷା ପଳାଫଳ । www.bseodisha.ac.in ୱେବ୍ସସାଇଟରେ ଦେଖି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ।
Published : February 12, 2026 at 2:53 PM IST
କଟକ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଟିଇଟି (OTET) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି OTET ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ପ୍ରଥମ ପେପରରେ 71.16 ପ୍ରତିଶତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ପେପରରେ 68.06 ପ୍ରତିଶତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର 420 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର 747 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିରୁ 6 ହଜାର 6 ଶହ 73 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମୁଦାୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର 41 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମୋଟ ପାସ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ହାର 68.97 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ପାସ୍ ହାର 68.06 ପ୍ରତିଶତ:
ପ୍ରଥମ ପେପରରେ ସମୁଦାୟ 47 ହଜାର 731 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 45 ହଜାର 91 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2640 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମୋଟ 32 ହଜାର 87 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପେପରେ ପାସ କରିଥିବା ବେଳେ ପାସ ହାର 71.16 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ପେପରରେ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 12 ହଜାର 689 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ 8 ହଜାର 656 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । 4 ହଜାର 33 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 73,954 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାସ ହାର ରହିଛି 68.06 ପ୍ରତିଶତ ।
କିପରି ଦେଖିବେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ?
କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବୋର୍ଡ ୱେବ୍ସସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳଫଳ ଜାଣି ପାରିବେ । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଫି ପୈଠ କରି ୱେବ୍ସସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ OMR ଉତ୍ତର କପି ଏହି ୱେବ୍ସସାଇଟରୁ ଡାଉନ ଲୋଡ଼ କରି ପାରିବେ । ଏବଂ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ