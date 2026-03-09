ETV Bharat / state

ବାହାରୁନି ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି; ଲୋୟର ପିମଜିରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାୟୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ । ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ହଜାର ହଜାର ଆଶାୟୀ । ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରଖିଲେ ଦାବି ।

Bhubaneswar teacher protest
ଲୋୟର ପିମଜିରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 8:03 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ । ୨୦୨୪ ମସିହା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢା ସାରି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଶାୟୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିମଜିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ।

ଲୋୟର ପିମଜିରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ?

ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ (SME) ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ୧୬୫୨ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ୫୫୩୮ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ମୋଟ୍ ୫୫୬୮ ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କିମ୍ବା ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଗଲା ନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ଵାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ SSB TGT ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ।

1) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ୧୬୫୨ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି
2) ନୂତନ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ୫୫୩୮ଟି ଖାଲି ରହିଛି
3) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ୫୫୬୮ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି

ବିଏଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏବଂ OSSTET ପାସ୍‌ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଗତ ୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, OAVS ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଯାହା ୨୦୬୪ TGT ପଦବୀ SSBକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ।

ଆଶାୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ:
1) SSB ଓ TGT ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ
2) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଏବଂ ନୂତନ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଲି ପଦବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଉ
3) SSB ଓ TGT ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ
4)OAVS ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଳମ୍ବ ଛଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ

ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି:

ଏନେଇ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 1600 ପଦବୀ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଲି ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 7 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଖାଲି ପଡିଛି । ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଏଡ଼ କରି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେପଟେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ବିଏଡ କରିବେ କଣ ପାଇଁ ? ଆମେ ପାଠପଢି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛୁ । ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣା ନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆଶାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ବସୁଛୁ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ଏହା ହେଇଛି ପ୍ରୋସେସ୍ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ODISHA TEACHER RECRUITMENT
HIGH SCHOOL TEACHER VACANCIES
SSB TGT RECRUITMENT ODISHA
ODISHA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
BHUBANESWAR TEACHER PROTEST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

