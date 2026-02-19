୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୯୦% ସ୍କୁଲରେ ଏଆଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା ଓଡ଼ିଶା
ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଡାଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ IndiaAI ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡାଟାସେଟ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।
Published : February 19, 2026 at 9:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସରକାର ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ STEM (ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଡାଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ IndiaAI ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡାଟାସେଟ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସାନ୍ତାଳୀ, ସୌରା ଏବଂ କୋୟା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ AI ମଡେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାତଟି AI ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ AI ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କେଲିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ AI ସେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଗବେଷଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 8,000 ନାଗରିକଙ୍କୁ AI-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତାରେ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । AI ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର 2029 ସୁଦ୍ଧା 75 ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
AI ନେଟୱାର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2029 ସୁଦ୍ଧା 90 ପ୍ରତିଶତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ 2036 ସୁଦ୍ଧା 130 ପ୍ରତିଶତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 100 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗ୍ରାହକ 48.89ରୁ 63ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ 78 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି । ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 78.1 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ AI ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ତଥ୍ୟ କହୁଛି, 43.9 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରି ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଇମେଲ୍, ମେସେଜିଂ ସେବା, SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଲଗ୍ନ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2025 ମସିହାରେ 53.4 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର 2022 ମସିହାରେ 47.5 ପ୍ରତିଶତରୁ 2025 ମସିହାରେ 62.1 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ 78.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ 77.୧% ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
