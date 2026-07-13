ETV Bharat / state

ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ

୯୦୧୩ ଜଣ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ । ୨୮୩୪୮ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Odisha takes strong steps to eradicate tuberculosis: Family members of TB patients join preventive treatment
ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 6:03 PM IST

|

Updated : July 13, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୦୦ ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ୨.୦ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାସଲ କରିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା । ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ ହଜାର ୪୭୦ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୨୮ ହଜାର ୩୪୮ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାମୁଦାୟିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଛି ।


୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ୧୦୦ ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ୨.୦କୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ସେଲ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶା, ଏଏନ୍ଏମ୍, ସିଏଚ୍ଓ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା । ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪ ହଜାର ୪୭୦ଟି ଟିବି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ୫ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯ ହଜାର ୧୩ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟିବି ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

Odisha's strong steps towards eradicating tuberculosis
ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ (Etv Bharat Odisha)

ନି-କ୍ଷୟ ମିତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୮ ହଜାର ୩୪୮ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କଳଙ୍କ ଦୂର କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।


ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ଯକ୍ଷ୍ମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସା, ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ଓ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଜା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।

9013 Family members of TB patients join preventive treatment
ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୯୦୧୩ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (Etv Bharat Odisha)


ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ରାଜ୍ୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45 ହଜାର 330 ଥିଲା । 2021 ମସିହାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52 ହଜାର 225, 2022 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 185 ଓ 2023 ମସିହାରେ 61 ହଜାର 185, 2024 ମସିହାରେ 62 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି 2025 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 433 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ: କେବେ ସଫଳ ହେବ ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଏଣିକି ଭରସା AI

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 13, 2026 at 6:10 PM IST

TAGGED:

TB MUKTA BHARAT
ODISHA TB FREE DISTANCE DREAM
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ
TUBERCULOSIS FREE ODISHA
TUBERCULOSIS MUKTA BHARAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.