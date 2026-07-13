ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ
୯୦୧୩ ଜଣ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ । ୨୮୩୪୮ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 6:03 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 6:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୦୦ ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ୨.୦ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାସଲ କରିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା । ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ ହଜାର ୪୭୦ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୨୮ ହଜାର ୩୪୮ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାମୁଦାୟିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଛି ।
୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ୧୦୦ ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ୨.୦କୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ସେଲ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶା, ଏଏନ୍ଏମ୍, ସିଏଚ୍ଓ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା । ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪ ହଜାର ୪୭୦ଟି ଟିବି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ୫ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯ ହଜାର ୧୩ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟିବି ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ନି-କ୍ଷୟ ମିତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୮ ହଜାର ୩୪୮ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କଳଙ୍କ ଦୂର କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ଯକ୍ଷ୍ମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସା, ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ଓ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଜା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ରାଜ୍ୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45 ହଜାର 330 ଥିଲା । 2021 ମସିହାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52 ହଜାର 225, 2022 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 185 ଓ 2023 ମସିହାରେ 61 ହଜାର 185, 2024 ମସିହାରେ 62 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି 2025 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 433 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ: କେବେ ସଫଳ ହେବ ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଏଣିକି ଭରସା AI
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର