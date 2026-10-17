ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ABVPର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା BJD
ABVPର ସଫଳତାକୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ବିଚାରଧାରାର ବିଜୟ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ନେଇ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ। ମିନତି ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 17, 2026 at 5:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଅନେକ କଲେଜରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବିଭିପିର ସଫଳତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ନେତାମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବାବେଳେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରୀ କଳ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି।
ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା @abvpodisha ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଏହି ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ, ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତି ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରମ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ବିଚାରଧାରା ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଶବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ।— Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026
- ABVPର ବିଜୟକୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବିଭିପିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଏବିଭିପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପିର ସଫଳତା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରମ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟ ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି।
ओडिशा में संपन्न छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की शानदार जीत पर सभी विजयी प्रत्याशियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। यह जीत युवाओं के नाम पर अराजकता फैलाने की राजनीति को नकारते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के प्रति युवा शक्ति के अटूट विश्वास को दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित भारत का युवा आज राष्ट्रनिर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)ର ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ବିଜୟ ଯୁବଶକ୍ତି ନାମରେ ଅରାଜକତା ବିସ୍ତାର କରିବାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯୁବଶକ୍ତିର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଆଜି ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ @ 2047 ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାକାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ । @ABVPVoice— Nitin Nabin (@NitinNabin) October 16, 2026
ସେହିପରି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଏବିଭିପିର ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)ର ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଏହି ବିଜୟ ଯୁବଶକ୍ତି ନାମରେ ଅରାଜକତା ବିସ୍ତାର କରିବାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିକଶିତ ଭାରତ@୨୦୪୭ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାକାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ବୋଲି ନିତିନ ନବୀନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିଜେପିର ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବିଭିପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
- ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି
ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେକ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଖାରଜ ହେବା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାର ନିମ୍ନତାର ସବୁ ସ୍ତର ଟପିଗଲେ, ଆଉ GenZ ଏହାର ଜବାବ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେପି ସରକାରର ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ସବୁ ହୀନ ପ୍ରୟାସକୁ ପରାସ୍ତ କରି, #BCJD ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ୭୦%ରୁ ଅଧିକ କଲେଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଅହିଂସାର ଜୟ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଜୟ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। #StudentsWithBCJD #BJDWithGenZ #BJDWithStudents #BJPAntiStudents— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) October 17, 2026
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି, “ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲଭାବେ ବୁଝିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗତ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ନୀଚତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପଯୋଗ କରାଗଲା, ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଗଲା, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲାଠି ଧରି କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ବିସିଜେଡିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଗଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଗଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିସିଜେଡିର ଛାତ୍ରମାନେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କଲେଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।”
ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ BCJD ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।
- ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ; ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି।
The Left-Congress-AAP ecosystem’s fake narratives were rejected by students Message is clear. #GenZ cannot be fooled by slogans, Andolanjibis or self-proclaimed Krantikaris. @TawdeVinod— Anil Biswal (@BiswalAnil) October 17, 2026
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜେନ୍-ଜି (Gen Z)ଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରିହେବ, ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି। ଜେନ୍-ଜି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ତଥାକଥିତ ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀ ଓ ସ୍ଲୋଗାନପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନାରେଟିଭ୍ର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି।”
ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ବାମପନ୍ଥୀ, କଂଗ୍ରେସ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିବାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରିର ନାରା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ।”
ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି “ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଠିକ୍, ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି” ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ।"
- ୮ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ, ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନରେ ଏବିଭିପି ଅନେକ କଲେଜରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରୀ କଳ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
- ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବିବାଦ ?
୮ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବିଭିପିର ସଫଳତାକୁ ବିଜେପି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିବାବେଳେ, ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନମତର ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର ରହିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନବୀନ-ଭକ୍ତ ଆଣିଲେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର