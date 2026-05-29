GATE-2026ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ, କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପ୍ପର ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ
କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ GATE 2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 1 ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଛାତ୍ରୀ ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 29, 2026 at 8:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: GATE-2026 ପରୀକ୍ଷା କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ (୨୩) । GATE CH 2026 ପେପରରେ ୮୭.୩୩ ମାର୍କ ରଖି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍-୧ ହାସଲ କରି ଏକତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଏକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା VSSUTର B.Tech କେମିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏକତା, ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେମିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଛିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ? ତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର ପଛର ରହସ୍ୟ କଣ ? ETV Bharat ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏକତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ?
ଉତ୍ତର: ଏକତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା ପଢ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନୁହେଁ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟଡି ।ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଅନ୍ତି । B.Tech ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ GATE ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବହି ଖୋଲି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା, ଯେତିକି ସମୟ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରୁ ଯେପରି ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ, ସେହି ଉତ୍ପାଦକତା ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସମାଧାନ, ଆତ୍ମ-ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଇଡାନ୍ସକୁ ଆଧାର କରି ସେ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
ଉତ୍ତର: ସଫଳତାରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବାପା-ମାଆ, ଏକତାଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ କଣ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: GATE ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରହିଛି । ଆଗକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଓଏନଜିସି କିମ୍ବା ଗେଲ୍ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାରତ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ବା PSUରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମାଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବେ ।
ଉତ୍ତର: ଓଡିଶାରେ କେମିକାଲ ଓ ଅଏଲ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏହି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ରାଙ୍କ 1 ପାଇବାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ କଣ ?
ଉତ୍ତର: ଏକତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତିକି ବି ସମୟ ପାଠ ପଢେ ସେହି ସମୟରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଥାଏ । ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼େନାହିଁ । ଅତି ବେଶୀରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିଥାଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ । ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି କରେ । କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢେ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢିଥାଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ପାଠ ଖୋଜିବା, ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ଆଦି କରିଥାଏ । ମନରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥାଏ । ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ।"
ଉତ୍ତର: "ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇନାହିଁ । ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢେ । ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ପାଠ ଖୋଜେ । ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖି ତାହାକୁ ମନ ରଖି ପଢିଥାଏ ।"
ତେବେ ଝିଅ ଏକତାର ଏହି ସଫଳତାରେ ସାରା ପରିବାର ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକତାଙ୍କ ବାପା ବଳରାମ ସୂତାର କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅର ରାଙ୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି । ଯେତିକି ସମୟ ଝିଅ ପାଠ ପଢେ ବହୁତ ମନ ଲଗାଇ ପଢିଥାଏ । ପିଲା ଦିନରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମାଆ ରଶ୍ମୀ ସୂତାର କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ । ସେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବ । ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରୁ, ତାକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ।"
GATE ପରୀକ୍ଷା:
- ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (GATE) ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ।
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoE)ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୋର୍ଡ (NCB) ପକ୍ଷରୁ GATE 2026 IISc ଏବଂ ସମସ୍ତ IIT ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ।
- ଆଇଆଇଟି ଗୌହାଟୀ ହେଉଛି GATE 2026 ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ।
- କିଛି କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ MoE ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିନା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ GATE ସ୍କୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
- ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ GATE ସ୍କୋର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖଛନ୍ତି, ଏକତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ... ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ (AIR) 1 ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ... ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଆଣିଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ! ।"
