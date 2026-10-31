ଦୀପାବଳିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରୁ ରାତି ୯ ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି, କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସକୁ ଅନୁମୋଦନ
ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ।ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 31, 2026 at 5:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଦୀପ ଜାଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବାଣ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୧୨୫ dB(AI) ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରବ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ, ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପାର୍କ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି । ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଫୁଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା କିଣିବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ CSIR-NEERIର ସବୁଜ ଲୋଗୋ ଓ QR କୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅନୁମୋଦିତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଣରେ ବେରିୟମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ।
ଏଥିସହ ବସ୍ତି, ଦୋକାନ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ରାସ୍ତା ଓ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣର ଧୂଆଁ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆତସବାଜି ଓ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, ୧୯୫୮ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିନିୟମ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୦ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇପାରେ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ।
ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିକି ରହିଛି । ତେଣୁ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚାଇନା ବାଣ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନାବଶ୍ୟକ ।" ଯାହା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀବାସୀ ଡ଼ ସ୍ବାଧୀନ କୁମାର ଦାସ କହଛନ୍ତି ଯେ, "ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରୁ ରାତି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ । ଗତବର୍ଷ ଲୋକେ ରାତି ସାରା ବାଣ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DAରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ: 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦେଶୀ ବାଣ, 4 ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର