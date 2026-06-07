ETV Bharat / state

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି, ଅଚାନକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

Odisha State Govt issued advisory Ayushman Bharat Scheme Health minister reviews Situation after Surprised visit
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି, ଆକସ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆଡମିଟ୍‌ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଡରେ କଭର କରାଯାଇପାରିବ । ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ପରେ ୧୫ ଦିନ ଯାଏଁ ପରାମର୍ଶ, ନିଶୁଳ୍କ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଲୋଅପ୍ ଭିଜିଟ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ମାଗଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।


ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ-ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ମନା:


ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା-ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଆଡମିଟ୍‌ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ । ଏହା ସହିତ ରୋଗୀ ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ, ଔଷଧ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପୋଷ୍ଟ- କେୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବ । ପୋଷ୍ଟ-ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସମିତି (SHAS) ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Health Minister conducting surprise visits
ଆକସ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ନିଃଶୁଳ୍କ ହେବ ଫଲୋ-ଅପ୍ ଭିଜିଟ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା:


ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଲୋ-ଅପ୍ ଭିଜିଟ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶୁଳ୍କ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଜଡିତ ରୋଗୀ ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ଜଟିଳତା ଏବଂ ପୁନଃ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିବ।

Health Minister conducting surprise visits
ଆକସ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Health Minister conducting surprise visits
ଆକସ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଆକସ୍ମିକ ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ:


ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ଵରର 2ଟି ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରି କେମିତି ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

Health Minister conducting surprise visits
ଆକସ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ନିବେଶ ହେବ ୩,୭୯୩ କୋଟି, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୧୯,୯୨୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନର ତତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୈତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HEALTH MINISTER AYUSMAN BHARAT
AYUSMAN BHARAT YOJANA
PRE POST MEDICIAL FEES WAVED
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା
HEALTH MINISTER HOSPITAL VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.