ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା; ଛେନା, ପନିରରେ ମିଶୁଥିଲା ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା
ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । 73 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 23, 2026 at 10:15 PM IST
କଟକ: ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ପନିର ଏବଂ ଛେନାରେ ମିଶୁଛି ମଇଦା ଏବଂ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ । ଆଜି ରିପୋର୍ଟରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଜବତ ହୋଇଥିବା 3ଟି ସାମ୍ପୁଲର ନମୁନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସିଟି ହେଲଥ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନିଆଳିରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 73 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତାହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଅବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପନିର ଏବଂ ଛେନା ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନୃପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯଦିଓ ଏହି ଛେନା ପନିଅର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଏପରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଡିଏମଓ ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି, କମିଶନର ଏବଂ ସିଡ଼ିଏମଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ।
କେବଳ ନିଆଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଠଗଡ଼, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକକୁ ଆସୁଥିବା ଛେନା ପନିର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ରେ ମଇଦା ଏବଂ ସରଫ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ରାଜ୍ୟରେ ପନିର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବ ଓମଫେଡ', ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ