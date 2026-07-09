ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ବୈଠକ

ଓଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଏନ(OSWAN) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ବୈଠକ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha State Election Commission to hold meeting over Panchayat Election preparation and d2d survey
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଅୟୋଗଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (PRI) ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧.୩୦ଟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ । ଓଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଏନ (OSWAN) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ବୈଠକ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ

D2D ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା:
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ତଥା ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦ୍ବାରରୁ ଦ୍ବାର (Door to Door) ବା D2D ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଥଭିତ୍ତିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ବୈଠକରେ ୨୦୨୨ ମସିହାର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିସି ବିଲ (DC Bills) ଓ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସର୍ଟିଫିକେଟ (UCs) ଦାଖଲ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

ଯୋଗ ଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧିକାରୀ:
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବା ULB ନିର୍ବାଚନ ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର ବା ERO, ସହକାରୀ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର ବା AERO ଏବଂ ଜେନେରାଲ ମିସେଲାନିଅସ ସେକ୍ସନର ଦାୟିତ୍ୱରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେପଟେ D2D ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ସଠିକ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁନି କି ଶାସକ ଦଳ ! ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୨୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଥର ଚିଠି, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋରେଇରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି BJP, ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ
DOOR TO DOOR SURVEY ODISHA
PANCHAYATIRAJ ELECTION 2027
PANCHAYATIRAJ ELECTION PREPARATION
ODISHA PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.