'ସଂସଦରେ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ବପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ ।
Published : April 15, 2026 at 7:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯେଉଁଠି ନାରୀ ସମ୍ମନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଅଧିନିୟମ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ବପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରେଳବାଇ ଅଡିଟରିଅମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ରାଜନୀତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମାଜିକ ସେବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ,"ଯେଉଁଠି ନାରୀ ସମ୍ମନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଅଧିନିୟମ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ବପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ । ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କେବଳ ସେ ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତି । 2029ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସିଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ମହିଳା ପଂଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ । ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରାରେ 69%, ପିଏମ ଆବାସରେ 72%, 43% ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ଏବଂ ଗଣିତରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ 55%ରୁ 65% ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ 45% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ । ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ସହାୟତା ରାଶି ନୁହେଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।"
"ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋର କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । 201 କନ୍ୟାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା । ଗରିବ ପରିବାରରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ବୋଝ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେହିପରି ସଂସଦରେ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବ । ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଵି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ।"
'ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ହେବା ଦରକାର': ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
"ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ, ଡି ଲିମିଟେଶନ ହେଉ । ୨୯ରେ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବାର ସୁଯୋଗ । ଆମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ । ସବୁ ଦଳରେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ତାହାକୁ ନେଇ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ହେବା ଦରକାର । ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିବାରୁ ୧୬, ୧୭, ୧୮ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ । ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁଯୋଗ ପାଇବି," ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ କହିଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର