'ସଂସଦରେ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ବପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ ।

Odisha State Commission launches Nari Shakti Vandan program
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 7:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯେଉଁଠି ନାରୀ ସମ୍ମନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଅଧିନିୟମ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ବପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରେଳବାଇ ଅଡିଟରିଅମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ରାଜନୀତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମାଜିକ ସେବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ,"ଯେଉଁଠି ନାରୀ ସମ୍ମନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଅଧିନିୟମ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ବପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ । ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କେବଳ ସେ ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତି । 2029ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସିଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ମହିଳା ପଂଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ । ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରାରେ 69%, ପିଏମ ଆବାସରେ 72%, 43% ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ଏବଂ ଗଣିତରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ 55%ରୁ 65% ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ 45% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ । ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ସହାୟତା ରାଶି ନୁହେଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।"

ରେଳବାଇ ଅଡିଟରିଅମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ରାଜନୀତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମାଜିକ ସେବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
"ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋର କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । 201 କନ୍ୟାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା । ଗରିବ ପରିବାରରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ବୋଝ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେହିପରି ସଂସଦରେ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବ । ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଵି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ।"

'ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ହେବା ଦରକାର': ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
"ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ, ଡି ଲିମିଟେଶନ ହେଉ । ୨୯ରେ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବାର ସୁଯୋଗ । ଆମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ । ସବୁ ଦଳରେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ତାହାକୁ ନେଇ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ହେବା ଦରକାର । ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିବାରୁ ୧୬, ୧୭, ୧୮ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ । ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁଯୋଗ ପାଇବି," ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ କହିଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ।
'ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବରେ ଓଡିଶା ରୋଲ ମଡେଲ ସାଜିଛି'ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏବେ ଭାଗିଦାରୀ ନୁହେଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦରକାର । ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । 27 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 2029ରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବରେ । ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପଦ ପଦବୀରେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମହିଳା । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଝିଅ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।"



ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

