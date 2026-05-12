ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଟିମ୍
3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ତିନି ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 12, 2026 at 7:50 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଓ ସଦସ୍ୟା କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ର ଓ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ତିନି ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିପରି ଶିଶୁଟିର କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଟିମ୍ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ ପରେ କଣ କହିଲେ ଟିମ୍ ?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶିଶୁଟି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁଟି ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବ ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଆଗକୁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା । ଶିଶୁଟିର ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ । ଶିଶୁର ବାପା କିମ୍ୱା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ଲଗାଯାଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୬୦ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ।’ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶିଶୁଟିକୁ କାରାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୋଲିସ ମା’ ଓ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାର୍ଜସିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଶିଶୁ ବା ରାଜ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର