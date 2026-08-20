କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେରଣା.. ମହାକାଶରେ ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରୟାସ
ମହାକାଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ (ପ୍ରତିଷେଧକ/ସଞ୍ଜୀବନୀ ଉତ୍ପାଦନ) କାରଖାନା । କିପରି ଏହା ପୃଥିବୀରୁ ଯାଇ ମହାକାଶରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିବ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : August 20, 2026 at 6:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନାଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପରିଛା । ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ସବୁଦିନ ପାଇ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବ ଏହି ନାଁ । ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ନାମ 'ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ' ରଖିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଯେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ମହାକାଶରେ ଏମିତି କିଛି କରିବ ବୋଲି । ହେଲେ ପୁଅ ନିଜ ନାମର ଅର୍ଥକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବାପା-ମାଙ୍କ ଅକଳ୍ପନୀୟ କଳ୍ୱନାକୁ ବାସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ଼୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ମହାକାଶରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ 'ସେରେଣ୍ଡିପିଟି ସ୍ପେସ୍'
ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପରିଚ୍ଛା ରୋବୋଟିକ୍ସ ଓ AI ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜୀବିତେଶ ଦେବତା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋନିକା ଏକାଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'ସେରେଣ୍ଡିପିଟି ସ୍ପେସ୍' (Serendipity Space) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହାକାଶରେ ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ (ପ୍ରତିଷେଧକ/ସଞ୍ଜୀବନୀ ଉତ୍ପାଦନ) କାରଖାନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହା ପୃଥିବୀରୁ ଯାଇ ମହାକାଶରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିବ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ଏକ ନିଅର-ସ୍ପେସ୍ (ଉପ-ମହାକାଶ) ମିଶନ୍ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ମାନୁଫାକଚରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ 'ଅଲକେମି' (Alchemy)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜର ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହନ୍ତି, "ଆମର ପୂରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ।”
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ପୃଥିବୀରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କାରଣ ଏହା ସ୍ଫଟିକୀକରଣ (crystallisation) କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଏ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଔଷଧ ସ୍ଫଟିକୀକରଣର ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
ନିଅର-ସ୍ପେସ୍ ମିଶନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫାର୍ମା କାରଖାନା
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିଅର-ସ୍ପେସ୍ ମିଶନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫାର୍ମା କାରଖାନା । ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ମହାକାଶଯାନକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସଫେରିକ୍ ବେଲୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଅର-ସ୍ପେସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଥେରାପିଟିକ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ।"
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କର ଏହି ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟର ଓଜନ ମାତ୍ର ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଏହା ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ମହାକାଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେରେଣ୍ଡିପିଟି ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ (Low-Earth Orbit) ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବା ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବା।
କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରୁ ମହାକାଶ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି
ମହାକାଶ ଭିତ୍ତିକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଯୋଗ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାକୁ ସେ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । କେତେକ କଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ବା ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ଥେରାପି ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଔଷଧ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ୬ ରୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ସେ ଭାବିଲେ, "ଯଦି ଏହି ଔଷଧ ଚର୍ମ ତଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାନସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମାଇଦେବ ।" ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଏବଂ ପୃଥିବୀ-ଭିତ୍ତିକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେରେଣ୍ଡିପିଟି ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପଥ ବାକି ଅଛି। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବାରୁ , ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ।"
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ 'ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍' (ILS) ଇନକ୍ୟୁବେଟରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେରେଣ୍ଡିପିଟି ସ୍ପେସର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ପରିଚ୍ଛା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ୧ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବିନିଯୋଗ କରିସାରିଲାଣି ।
ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରି-ସିଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ସେରେଣ୍ଡିପିଟି ସ୍ପେସ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅର୍ବିଟାଲ୍ (କକ୍ଷପଥ) ଲଞ୍ଚ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ୨୦୨୭ରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ବିଟାଲ୍ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। "କକ୍ଷପଥରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦର ନିୟମିତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ," ବୋଲି ପରିଚ୍ଛା କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Exclusive: ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟିରୁ ମହାକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ସୀମିତ ସୁବିଧା ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳୀ ପୁଅ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ISRO ଯାତ୍ରା