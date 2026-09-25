'କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା'ର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ; ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତୁଛି ପାରମ୍ପରିକ କଳା
ଶିଳ୍ପୀ, ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି 'କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା' । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : September 25, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଗରିମା । ହେଲେ ସମୟ ସୁଅରେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ରୂପ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାର କଳାକୌଶଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । କାରଣ ନୂଆ ପିଢିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆଦର ବଢାଇବା କୌଣସି ଚାଲେଞ୍ଜଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଏପରି ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ସୁନୀତା । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥର ହୋଇଆସେ ସେତେବେଳେ ସୁନୀତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଆବେଗକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କର ‘କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା’ କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି ।
କର୍ପୋରେଟ ଚାକିରି ଛାଡି 'କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା'
ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସହିତ ମିଶାଇ ଯଦି ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକର ସୁନୀତା ମହାନ୍ତି । କର୍ପୋରେଟ ଚାକିରି ଛାଡି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜମା ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା'। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ନିଜର ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଛି।
ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଛି ପାରମ୍ପରିକ କଳା
ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ । ଏଥିସହିତ ଆଧୁନିକ ବି । ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଗୋଣ୍ଡ ଓ ଆଦିବାସୀ କଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ଛାପ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପାରମ୍ପରିକ ମୋଟିଫ୍ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଧୁନିକ ଘର ଓ ଉପହାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରେ। ‘କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା’ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରେନି, ଓଡିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ।
ପ୍ରିମିୟର୍ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଛି 'କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା'
ସୁନୀତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କଷ୍ଟମାଇଜଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଡେକୋର୍ ଆଇଟମ୍, ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁନୀତା କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଏପରି ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଛବିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ପାରିବ । ବହୁତ ଗବେଷଣା କଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି, ପ୍ରିମିୟର୍ ଉତ୍ପାଦର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁରିଲି, କଞ୍ଚାମାଲ ବାଛିଲି, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ଡିଜାଇନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲି ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କଲି ।”
ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କରାଇପାରିବେ
କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏପରି ଏକ ନିଆରା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁନୀତା କହନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି । କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କିଛି ଅଲଗା କରୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏହାର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କରାଇପାରିବେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପହାର, କର୍ପୋରେଟ୍ ଉପହାର ଏବଂ ଘର ସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।"
ନିଜ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ସୁନୀତା କହନ୍ତି, “ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ହସ୍ତତନ୍ତ କପଡ଼ା ଏବଂ ଭେଗାନ୍ ଲେଦର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆମର କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଯେପରି ଇକତ୍ ଟାଇ, ଇଅର୍-ପଡ୍ସ କଭର୍, ସନ ଗ୍ଲାସ୍ କଭର୍, କୁସନ୍ କଭର୍ ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବହୁତ ଚାହିଦାରେ ଅଛି ।”
ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନୀତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ସୁନୀତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ସେ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ନିହାତି ଦରକାର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଗଢ଼ିବାର ଧାରଣା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରୀ କଳାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବ।"
ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ମହାନ୍ତି ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ମହିଳା କାରିଗର ଏବଂ ଡିଜାଇନରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା କାରିଗର ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା-ଶିଳ୍ପୀ ରଞ୍ଜିତା
“କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏକ ଦିଗ ପାଇଲି ଏବଂ ମୋର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇପାରୁ ନଥିଲି। ଏଠାରେ ଆମେ ଏତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛୁ ଯେ, ନିଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବଜାରରେ ନଥିବା ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କାରିଗରୀର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ରଞ୍ଜିତା ।
ଯଦିଓ କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଭର୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବଜାର । ସୁନୀତା କହନ୍ତି, “ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଇଣ୍ଡିଇଭର୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଅନନ୍ୟ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଛି । ”
ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ
ଯାହା ବି ହେଉ, ସୁନୀତାଙ୍କ 'କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶା' ଶିଳ୍ପୀ, ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଭର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁକୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି "ଇଣ୍ଡିଭର୍ସରେ କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦ ପାଇ ଆମେ ଖୁସି । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦକ୍ଷତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ପାରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରୀ କଳା ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ନ ହରାଇ କିପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ପାରିଛି କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତା, ୫୦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ