କଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍; କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଚମଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଏଥର ପଶୁ ଚମଡ଼ା ନୁହଁ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହେବ ଲେଦର୍ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଅଧିରାଜ ଏବଂ ବିବେକଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 5, 2026 at 9:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅର୍ବାନ୍-ହାଇଫି ବାୟୋସାଇନ୍ସ । ଛତୁର ମୂଳ ଅଂଶ Mycelium ଓ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପାନୀ ବିକଳ୍ପ ଲେଦର ବା ଚମଡା ବିକଶିତ କରିଛି । ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ କୃତ୍ରିମ ଲେଦରର ଏକ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ବ୍ୟାଗ୍, ଜୋତା, ୱାଲେଟ୍, ବେଲ୍ଟ, ପୋଷାକ ଓ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫର୍ନିଚର, ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଓ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଅଧିରାଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିବେକ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ।
ଫ୍ୟାଶନ ଶିଳ୍ପରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ :
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଫ୍ୟାଶନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅର୍ବାନ-ହାଇଫେ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ । ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଧିରାଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିବେକ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଂସ୍ଥା ଛତୁ କବକ (Fungi)ର ମାଇସେଲିୟମରୁ ପରିବେଶବନ୍ଧବ କୃତ୍ରିମ ଚମଡ଼ା (Fungi Leather) ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଶୁ ଚମଡ଼ାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାମୁକ୍ତ (Cruelty-free) ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କରିବା । ସଂସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ କବକର ମାଇସେଲିୟମ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରୁଛି । ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଚମଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଯାହାର ଗୁଣ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ସହ ସମାନ ।
ସିଙ୍ଗଲ୍-ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା :
ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାୟୋ-ମେଟେରିଆଲ କେବଳ ଫ୍ୟାଶନ ଶିଳ୍ପରେ ନୁହେଁ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ହାଉସିଂ, ନିର୍ମାଣ, ଇନସୁଲେସନ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ୍-ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି । ଏଥିସହ କବକ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶବନ୍ଧବ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି । ସଂସ୍ଥା ଫଙ୍ଗି ଲେଦରରୁ ଚପଲ, ୱାଲେଟ୍, ଘଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରି-ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିଛି । ଏହାସହ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୁଳ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏକାଠି କରି ଅର୍ବାନ-ହାଇଫେ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପରିବେଶରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦେଶର ଫ୍ୟାଶନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଚମଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ :
ଧାନର ଚୋପା ଓ କାଠ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛୁ । ପରେ ଏହାକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରି ଲ୍ୟାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ବିକଶିତ Nutrient media ବା ପୋଷକ ମାଧ୍ୟମକୁ ମିଶାଉ । ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟରେ ରଖାଯାଇ Amplified ବା ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ Mushroom strain ବା ବିଶେଷ କିସମର ଛତୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିକଶିତ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ମାଇସେଲିୟମ୍ ଫ୍ୟୁଜନ ବା ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇ Fluffy growth ବା ତୁଳା ପରି ନରମ ଓ ଘନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । 30 ଦିନରେ ଚମଡା ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ପରେ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଛତୁ ଆଧାରିତ Stretchable leather ବା ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଚମଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।
ପାରମ୍ପରିକ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ାଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ :
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର, ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପାରମ୍ପରିକ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରୋମିୟମ୍, ସଲଫାଇଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପରିବେଶ ଓ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଲେଦର ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଧାରିତ ପଲିମରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଛତୁର ମାଇସେଲିୟମ୍ ଆଧାରିତ ବାୟୋ-ମେଟେରିଆଲ୍ ଜୈବ-ଅବକ୍ଷୟଯୋଗ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାମୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉଭା ହେଉଛି ।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି ବାୟୋ-ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ଗବେଷଣା :
ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଆଧାରିତ ବାୟୋ-ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି । ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଇଟାଲୀର ଗବେଷକମାନେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଆଧାରିତ ବାୟୋ-କମ୍ପୋଜିଟ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଲେଦର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଲେଦର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଧାନ ଚୋପା, ଗହମ ନଡ଼ା, ଆଖୁ ଚୋପା, କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ମକା ଅବଶିଷ୍ଟ, କଦଳୀ ତନ୍ତୁ ଭଳି କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ସେଲୁଲୋଜ୍, ହେମିସେଲୁଲୋଜ୍ ଓ ଲିଗ୍ନିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ମାଇସେଲିୟମ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ପଚାଇ ନିଜର ତନ୍ତୁମୟ ଗଠନ ବିକଶିତ କରିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ, ବରଂ Waste to Wealth ମଡେଲର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ।
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବା ବଦଳରେ ପରିଚାଳନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଜରୁରୀ :
ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଏହାର ବଡ଼ ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି । ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହରିଆଣା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ । କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟ ବାୟୋ-ମେଟେରିଆଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତେବେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବ, ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ଭାରତରେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଲେଦର ଉପରେ ଗବେଷଣା ସୀମିତ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ଲେଦର ଉତ୍ପାଦନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅର୍ବାନ୍-ହାଇଫି ବାୟୋସାଇନ୍ସରର ଏହି ଗବେଷଣା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ ।
ବିବେକ MBA ଓ ଅଧିରାଜ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ :
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିବେକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧିରାଜ କଟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର । ବିବେକ ଏମବିଏ ଓ ଅଧିରାଜ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର । ଅଧିରାଜ ଅର୍ବାନ୍-ହାଇଫି ବାୟୋସାଇନ୍ସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିବେକ ଏହାକୁ ବିବେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ । 2000 ମସିହା ଜୁନ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଅଧିରାଜଙ୍କ ବାପା ମାର୍କେଫେଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମା' ଜଣେ ସମାଜସେବୀ । କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୂଳତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା ବିବେକ ଉକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର MBA ଛାତ୍ର । 2020 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପାର୍ଟନସିପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଛାଡିଛି ଛାପ :
ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟଳ ଇନୋଭେସନ ମିଶନ ତରଫରୁ ଦେଶର 26 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉଦ୍ଭାବକ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତମ । ସେହିପରି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି । 2023ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସେହିବର୍ଷ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବାୟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୩ରେ BIRAC ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରି-ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର 'ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉତ୍ସବ-୨୦୨୪'ରେ 'ଟପ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ' ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର 'ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆୱାର୍ଡ' ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଚାକିରୀ ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମାନସିକତା :
ଅର୍ବାନ୍-ହାଇଫି ବାୟୋସାଇନ୍ସର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିବେକ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି," ଅର୍ବାନ୍-ହାଇଫି ବାୟୋସାଇନ୍ସର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ରୋଚକ । କିଛି ଅଲଗା କରିବା କଲେଜ ସମୟରୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଚାକିରୀ ନୁହେଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ । 2021ରେ କଲେଜରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ୟାଜେଜିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଲ୍ୟରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ କରେଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲୁ । ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ଘଟିଲା । 22 ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ଅର୍ବାନ-ହାଇଫେ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।"
ବିବେକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଛତୁର ମୂଳ ଅଂଶ ମାଇସେଲିୟମ୍ (Mycelium) ଓ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପାନୀ ବିକଳ୍ପ ଲେଦର ବିକଶିତ କରିଛି । ଏ ଛତୁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଛତୁ ନୁହେଁ । ଛତୁର ମୂଳ ସଦୃଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଜାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସେସିଂ ନିଜସ୍ୱ ଲ୍ୟାବରେ ହେଉଛି । ମାଇସେଲିୟମରୁ ଚମାଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ଲାଗୁଛି । ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚମଡା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପଶୁ ବଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚମଡା ବାହାର କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଚମଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଓଡିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ । ତେଣୁ ଓଡିଶାରେ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହଜ ଓ ବହୁଳ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ । ତେଣୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।"
ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ :
ଅର୍ବାନ୍-ହାଇଫି ବାୟୋସାଇନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧିରାଜ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଛତୁ ଚମଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ହେଉଛି କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ । ଚାଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଛତୁ ଆଧାରିତ ଚମଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନମୁନା ବା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ଲ୍ୟାବରେ ବିକଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଗ୍, ବେଲ୍ଟ, ଜୋତା, ୱାଲେଟ୍, ପୋଷାକ ଓ ଫ୍ୟାଶନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ପଶୁ ଚମଡ଼ାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାମୁକ୍ତ ବା Cruelty-free ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କରିବା ।"
ଯୋଡି ହେଲେଣି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ :-
ଅଧିରାଜ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର ଅର୍ବାନ-ହାଇଫେ ବାୟୋସାଇନ୍ସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ । ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ଲ୍ୟାବରେ 7ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ତାଲିମ ନେବା ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମାର୍କେଟିଂରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ । ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ଵ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ସହଯୋଗ ବିନା ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଚମଡ଼ା ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସହଭାଗିତାରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ । B2B ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥାତ ମଶରୁମ୍-ଭିତ୍ତିକ ଲେଦର ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଜୋତା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଦର ଯୋଗାଇବା କିମ୍ବା B2C ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଋଣ ବୋଝରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା: ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ନିବେଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ପାଲଟିଛି ଦେଶରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ମାଗଣାରେ ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ୧୦ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର