ଆଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଚୁଲି ଧୂଆଁ କମାଇବାର ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ‘CHULIV’ ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନୁପଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚୁଲିକୁ ହିଁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Newrup Tech Solutionsର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁପ ପାଇକରାୟ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 17, 2026 at 5:30 PM IST
Chuliv Smoke Free Stove, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ଆଜି ବି କାଠ, ଗୋବର, କୋଇଲା ଓ କୃଷି ଅବଶେଷକୁ ଜାଳେଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ, ହୃଦରୋଗ, COPD, ନିମୁନିଆ, ଶିଶୁଙ୍କର ଲୋୟର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ରୋଗ ହେଉଛି । ଆଉ ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ।
ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଲୋକେ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚୁଲିକୁ ହିଁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Newrup Tech Solutionsର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁପ ପାଇକରାୟ । ନିଜ ଆଈଙ୍କ(Grand Mother) ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅନୁପଙ୍କ ଧୂଆଁ କମାଇବାର ନୂଆ ଉଦଭାବନ "ଚୁଲିଭ୍" (Chuliv) । ‘ଚୁଲିଭ୍’ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଗାଁର ମାଟି ଚୁଲି । କାଠ, ଗୋବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବ ଇନ୍ଧନରେ ଜଳୁଥିବା ଏହି ଚୁଲି ଆଜି ବି ଦେଶର ଅନେକ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ଘରର ଅଂଶ । ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁଲିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ନିରବ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାବହାରିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକ ନୂଆ ଉଦଭାବନ "ଚୁଲିଭ୍" ବା ‘Chuliv’ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବଦଳାଇ , ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଏହି ଉଦଭାବନ(Innovation) ପଛରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Newrup Tech Solutions ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁପ ପାଇକରାୟ ।
କଣ ଏହି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଚୁଲିଭ୍ ?
Chuliv ହେଉଛି ଚୁଲିର ତାପରୁ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ତାପ-ଚାଳିତ ଏୟାର ବ୍ଲୋୟର (Heat-Powered Air Blower) ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଚୁଲିର ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲେ । ଆଉ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ବାହାରୁ ପବନ ନେଇ ଚୁଲି ଭିତରକୁ ଦିଏ । ଅଧିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ପବନ ମିଳିଲେ ଇନ୍ଧନ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିବାରେ ସହାୟତା ମିଳେ ।
ଅନୁପ ପାଇକରାୟ କୁହନ୍ତି, "ଇନୋଭେସନର ନାଁ ହେଉଛି ଚୁଲିଭ୍ (Chuliv) । ଆଈ ମା'ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବାବଦରେ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି । ଫୁସଫୁସ (lungs) ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଈଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲି । 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ନଥିଲା, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଶେଷ ନଥିଲା । ତାହାଲେ ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହେଲା କେମିତି ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ମାଟି ଚୁଲିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱାସରେ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର, ନିମୁନିଆ ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । "
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ(WHO) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁ୍ସାରେ, ମାଟି ଚୁଲିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଵରେ ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଚୁଲି :
ଅନୁପ ପାଇକରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା , ଭାରତ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ହିଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରିଆରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗ୍ରାମୀଣ, ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଓ ଗରିବ ଲୋକ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ରୁ 4ଟି କାରଣ ରହିଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳାତା ନଥାଏ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାଠ, ଗୋବର ଓ କୋଇଲାର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ରହିଛି । ଯଦି ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ତେବେ ଲୋକେ ଏଲପିଜି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ହିଟର ଓ ଅନ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ । ବିଜୁଳି, ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ରୁହେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
" ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିବା କଷ୍ଟକର । ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁ ସମୟ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲୁ । ତେଣୁ ମନକୁ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଚୁଲିକୁ ଭଲ କରିଦେବା । ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଚୁଲିକୁ ନୂଆ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଚୁଲିରେ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେହି ଚୁଲିକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା । ସେମାନେ କାଠ ଓ ଗୋବର ଜଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ କମିଯିବ । ସେଇଠୁ ଚୁଲିଭ୍ (Chuliv)ଜନ୍ମ ନେଲା " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅନୁପ ।
ସ୍ୱ-ଚାଳିତ ବାୟୁ ଫୁଙ୍କା ଯନ୍ତ୍ର ଚୁଲିଭ୍ :
ଚୁଲିଭ୍ ହେଉଛି ଚୁଲିର ନିଆଁରୁ ଚାଲୁଥିବା ବାୟୁ ଫୁଙ୍କିବା ଯନ୍ତ୍ର । ସ୍ୱ-ଫୁଙ୍କ ନଳୀ । ଚୁଲିଭ୍କୁ କୌଣସି ମାଟି ଚୁଲିରେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଚୁଲିର ତାପ ବା ନିଆଁର ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ଫ୍ୟାନ ବୁଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଫ୍ୟାନ ବାହାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପବନ ନେଇ ଚୁଲି ଭିତରକୁ ଛାଡିବ । ନିଆଁକୁ ଯେତେ ଭଲ ପବନ ମିଳିବ ସେତେ ଭଲ ଜଳିବ । ଧୂଆଁ ସେତେ କମ ବାହାରିବ । କାଠ ମଧ୍ୟ କମ ଜଳିବ । ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚୁଲି ସମ୍ମୁଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଧୂଆଁ କମିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ । ମାଟି ଚୁଲିର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କହିଛନ୍ତି ଅନୁପ ।
ଅନୁପଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା :
ଗତ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାରା ଦେଶର 26 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଚୁଲିଭ୍ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 26 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ପୁରୁଷ ଇନୋଭେଟର ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଇନୋଭେଟର ଥିଲେ । ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅନୁପ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜଣେ ଇନୋଭେଟର ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁପ ।
ଚୁଲିଭ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସହ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଛି ଆମେରିକା :
2024ରେ ଚୁଲିଭ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେରିକା ବୋଷ୍ଟନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ପିଚାଥନ୍ (Pitchathon) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣ୍ଠି ବା ଫଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆଡ୍ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ଆମେରିକାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ । ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଘରର ମାଟି ଚୁଲି ସାଧାରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁପଙ୍କ ଟିମ୍ ଦେଖିଥିଲା । ଆମେରିକାରେ ବାର୍ବେକ୍ୟୁ (Barbecue) ବା ଅଙ୍ଗାର କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ନିଆଁର ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ସେକି କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଅଙ୍ଗାର କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ନିଆଁର ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପବନ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ହାତରେ ବୁଲାଇବା (Hand Blower) ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ Chuliv ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁପ ।
ଚୁଲିରୁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା, ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ :
ଏହି ଉଦଭାବନର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଘରୋଇ ଚୁଲିରୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଭ୍କୁ ଚୁଲି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି । ଚୁଲିଭ୍ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଅପଚୟ ତାପ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର (Industrial waste heat recovery) ଏବଂ ଅପଚୟ ରୋକିବା । ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଶିଳ୍ପ ଧୂଆଁ ନିଷ୍କାସନ ବା ଚିମନି ଏବଂ ତାପଭାଟି (Furnace)ରୁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କଳା ଧୂଆଁ ଅନବରତ ବାହାରୁଥାଏ । କାରଣ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ କୋଇଲା ଜଳୁଥାଏ । ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି । ଚୁଲିଭ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁରୁ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦକ ଯନ୍ତ୍ର (Dynamo)ରେ ଚଳାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।
ସୌର ଶକ୍ତି (Solar Energy)କୁ ତାପଜ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । Newrup Tech Solutionsର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା । ଆମେରିକାନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (American Society of Mechanical Engineers) ଓ ଅଟଳ ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (AIC)- ନାଳନ୍ଦା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ଚୁଲିଭ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବା ଯୋଜନା :
ଚୁଲିଭ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 90 ପ୍ରତିଶତ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଉ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଂଶର ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଲାକାର ଧାତୁ ବଲ୍ ଥିବା ବେୟାରିଂ (Ball Bearing) ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ । କିଛି ବର୍ଷରେ ଚୁଲିଭ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Made In India) ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁପ ।
ଅନୁପ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଭ୍ର ଦାମ 900 ଟଙ୍କା ରହିଛି । CSR ଅନୁଦାନ ଜରିଆରେ ଏହାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିଭ୍ର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସାଧାରଣରେ ଏହା 600ରୁ 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ ।"
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଭ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଚୁଲିଭ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ତେଲ ଦେବା ଓ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ନାହିଁ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଲିବ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସାମନ୍ୟ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସଫା କରିହେବ । ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ (Waterproof) ହୋଇଛି । ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏବଂ ମଳି ଧୂଳିରେ ଚୁଲିଭ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଚୁଲିଭ୍ :
ଚୁଲିଭ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ରହିବ । ଫଲରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ସହଜରେ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଚୁଲିଭ୍ର ବଡିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ସେରାମିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ମେଟାଲରୁ ତାପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନଆସିବା ପାଇଁ ସେରାମିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଚେଙ୍କ ଲାଗିବା ଭୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଚୁଲିଭ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେବନାହିଁ । ପଞ୍ଜାବର କପୁରଥଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଜୈବ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚୁଲିଭ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଓ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MNRE) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚୁଲିଭ୍ର ସୁରକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଭଳି ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ । ISO ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚୁଲିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।
ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ :
ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କାଠ, ଗୋବର, କୋଇଲା, କୃଷି ଅବଶେଷ ଓ କିରୋସିନ ଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଇନ୍ଧନକୁ ଖୋଲା ନିଆଁ କିମ୍ବା ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚୁଲିରେ ଜଳାଇବା । ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 210 କୋଟି ଲୋକ ରୋଷେଇ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHOର 2022 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଜନିତ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5.5 ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଡ଼ିତ ରୋଗରୁ ହୁଏ । ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରତର ମୋଟ ରୋଗଭାରର ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6% ଅଟେ ।
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ:
ଚୁଲି ଧୂଆଁରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ, COPD, ନିମୋନିଆ, ହୃଦରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । 5 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୋନିଆଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ କମ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ, ମୃତଶିଶୁ ଜନ୍ମ, ଆସ୍ଥମା, କାନ ସଂକ୍ରମଣ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ନାକ ଓ ଗଳା କ୍ୟାନ୍ସର, ମୋତିଆବିନ୍ଦ ଓ ଗର୍ଭାଶୟମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
- ଘରୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ:-
- ଇସ୍କେମିକ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ବା ହୃଦରୋଗ: 32%
- ଷ୍ଟ୍ରୋକ: 23%
- ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲୋୟର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନ: 21%
- COPD ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ: 19%
- ଫୁସ୍ଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର:6%
କିଏ ଏହି ଅନୁପ ?
ନିମାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇକରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 2000 ମସିହା ଜୁନ 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଅରୁପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର-୧ର ଛାତ୍ର । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 2016ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଓ 2018ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 2023ରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (OUTR), ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି.ଟେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍; କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଚମଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର