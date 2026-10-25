୨ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅନୁଚିତ ଭାବେ ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : October 25, 2026 at 2:36 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଉଥିଲେ । ସମୁଦାୟ ୨ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବବଲୁ ସୁନା । ସେ ଆଜକୁ ୬ମାସ ଧରି ଚାକିରିରୁ ନିଳମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ଫେରାର ଥିଲା । ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 25, 2026) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ କରି ଗିରଫ:
ନୂଆପଡ଼ା ଜ଼ିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ ସାହାୟକ ବବଲୁ ସୁନା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ଘଟଣାରେ ବବୁଲୁ ସୁନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଫେରାର୍ ରହିଥିଲେ ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବବଲୁ ସୁନାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବବୁଲୁ ସୁନାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି ।
Today, Babulu Suna, Sr.Asst-Cum-I/c, Establishment Section, O/o the Divisional Forest Officer, Sunabeda Wildlife Div, Nuapada, was arrested by #Odisha #Vigilance for embezzling Govt funds Rs.2.60 Cr since 2023 by creating fake bills under MACP/RACP scheme, & sent to jail.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) October 25, 2026
ଅଭିଯୋଗ:
ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଏମ୍ଏସିପି (MACP) ଓ ଆର୍ଏସିପି (RACP) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୨ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ଗିରଫ ପରେ କଲାହାଣ୍ଡି ଜ଼ିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଗଭୀର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ବାବୁଲୁ ସୁନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜାଲିଆତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ସେ ଏମ୍ଏସିପି (Modified Assured Career Progression) ଓ ଆର୍ଏସିପି (Revised Assured Career Progression) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଥ୍ୟା ବକେୟା ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେର୍ ଫେର୍:
ଏହି ଜାଲ୍ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯଥା ପତ୍ନୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର କରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଦରମାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅନୁଚିତ ଭାବେ ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୨ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୩୦୬ ଟଙ୍କା (₹୨,୬୦,୨୧,୩୦୬ ଟଙ୍କା) ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବବୁଲୁ ସୁନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ (Prevention of Corruption Act) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୪ ଓ ୨୫/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
CBI ଜାଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍, ୧୨ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ
ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ; ଶିକାରୀ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା