କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି; ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ହୋଇପାରୁନି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ? ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଶାୟୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାଶ
Published : April 10, 2026 at 9:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି । ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସରକାର ଆଶାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ୩ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ୪୫୪୮ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆଶାୟୀ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓସେପା) ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫- ୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୨୦ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬- ୨୭ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ୧୫୨୦ ପଦବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ୪୫୪୮ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୫- ୨୬ରେ ୧୫୨୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ୨୦୨୬ -୨୭ରେ ୧୫୧୯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଓ ୨୦୨୭- ୨୮ରେ ୧୫୧୯ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଲେ ବିଭାଗର ଶିଥିଳତା ପାଇଁ ୨୦୨୫- ୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଭିନ୍ନମତ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୦ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୫ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
ଏପଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସୁନୀଲ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେବେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଏପଟେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିସାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଏବେବି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଶାୟିମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ କହଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଲାଣି । 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବର୍ଷଇଏ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ନକରି ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର