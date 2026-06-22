ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା; ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ବାଚସ୍ପତି

ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା; ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ବାଚସ୍ପତି
ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 22, 2026 at 2:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଘଟଣା । ବିଜେଡିର ଓ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିବେଚନା କରିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ୮ ଓ କଂଗ୍ରେସର ୩ ଜଣ ବିଧାୟକ । ୮ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ୩ ଜଣ ବିଧାୟକ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ।
ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ଆବେଦନ ଖାରଜ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ୧୧ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ବିଜେଡିର ୮ ଜଣ ଓ କଂଗ୍ରେସର ୩ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି । ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ଆବେଦନରେ ଏନକ୍ଲୋଜର ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇନାହିଁ । ସେହିପରି ଯିଏ ପିଟିସନର ସତ୍ୟପାଠ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ରୁଲ ୬ ର ସବ ରୁଲ ୬ ଏବଂ ୭ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୁଫ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଖାରଜ ହୋଇଛି ।
ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡ଼ି ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ଯେଉଁ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ, ସେହି ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା କଥା । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା । ୮ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ । ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ଆବେଦନକୁ ବାଚସ୍ପତି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି । ପାତରଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ।"
ବିଜେଡିକୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ସେହିପରି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସର ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ବିଜେଡିର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ।
ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି । ଏଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା । ବିଜେଡିର ଏହା ମୂର୍ଖାମୀ ହିଁ ଥିଲା । ସଠିକ ଭାବେ ଆଇନ ଜାଣିନଥିବାରୁ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଦଳ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ଆମେ ଆମ ସ୍ବ-ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଲେ ସଭ୍ୟ ପଦ ଯାଏନାହିଁ । ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ବେଆଇନ ନୁହେଁ । ଅଯଥା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କହୁଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ । ବିଜେଡି ବୋଧେ କିଛି ମୁର୍ଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଲଜ୍ୟାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଁଚୁଛି ।"
ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଅଧାର କରି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଦଳ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି, 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ; ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର