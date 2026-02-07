ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ, ସର୍ବମ ସହ ହେଲା ଚୁକ୍ତି

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ, ସର୍ବମ ସହ ହେଲା ଚୁକ୍ତି
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ ବା ସୋଭରେନ୍ । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବମ ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Published : February 7, 2026 at 8:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ ବା ସୋଭରେନ୍ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବମ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ-ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ । ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭିଜନ 2047 ସହ ସମନ୍ୱିତ । ଏଆଇ ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନେଟ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରୂପେ ପରିଣତ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ ଜନସେବା ବିତରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ହେବ ସହାୟକ ।
ସର୍ବମ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର:
ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବମ ସହିତ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଏଆଇକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ଏଥିରେ ସାର୍ବଭୌମ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ତରର ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଜିଏଫଟିଏନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବମର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Glad to address the first India Black Swan Summit 2026 at Lok Seva Bhawan in the presence of Hon’ble President of India Smt. Droupadi Murmu Ji, Hon’ble Chief Minister, Ministers and distinguished dignitaries.— Dr. Hari Babu Kambhampati (@DrHariBabuK) February 6, 2026
With the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji,… pic.twitter.com/UmAzynwvWq
ଏଆଇ ପାର୍କ:
ଏହା ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱିତ ଭୌତିକ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟ, ପ୍ରତିଭା, ଗବେଷଣା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକକୁ ଏକାଠି କରିବ । ଏହି ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ ନେଟ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀରେ ପରିଣତ କରିବ । ଯାହା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ।ଏହି ପାର୍କ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାସ୍ତରରେ, ଭଏସ୍ ଆଧାରିତ ଏଆଇ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମୀଣ, ଜନଜାତି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଳ ମତବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାର, ଲାଭ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ମାଇଲ ବିତରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
I am happy to know that Government of Odisha has launched BharatNetra, an initiative for building a future-ready workforce and innovation ecosystem in digital, financial and insurance technology sectors. pic.twitter.com/6Ltgmo214Q— President of India (@rashtrapatibhvn) February 6, 2026
ସର୍ବମ କ'ଣ ?
ସର୍ବମ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୌଳିକ ଏଆଇ ମଡେଲ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍, ଭାଷା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃହତ ପରିମାଣର ନିୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା-ସ୍ତରର ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ । ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏଆଇ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଓଡ଼ିଆ-ପ୍ରଥମ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଫଳାଫଳ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ରହିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ ମାଇଲ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଏଆଇ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର