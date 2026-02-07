ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ, ସର୍ବମ ସହ ହେଲା ଚୁକ୍ତି

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ ବା ସୋଭରେନ୍ । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବମ ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ODISHA AI PARK
ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)
Published : February 7, 2026 at 8:15 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ ବା ସୋଭରେନ୍ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବମ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ-ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ । ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭିଜନ 2047 ସହ ସମନ୍ୱିତ । ଏଆଇ ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନେଟ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରୂପେ ପରିଣତ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ ଜନସେବା ବିତରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ହେବ ସହାୟକ ।

ODISHA AI PARK
ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)

ସର୍ବମ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର:

ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବମ ସହିତ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଏଆଇକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ଏଥିରେ ସାର୍ବଭୌମ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ତରର ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଜିଏଫଟିଏନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବମର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।


ଏଆଇ ପାର୍କ:

ଏହା ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱିତ ଭୌତିକ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟ, ପ୍ରତିଭା, ଗବେଷଣା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକକୁ ଏକାଠି କରିବ । ଏହି ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ ନେଟ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀରେ ପରିଣତ କରିବ । ଯାହା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ।ଏହି ପାର୍କ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାସ୍ତରରେ, ଭଏସ୍‌ ଆଧାରିତ ଏଆଇ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମୀଣ, ଜନଜାତି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଳ ମତବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାର, ଲାଭ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ମାଇଲ ବିତରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ।

ODISHA AI PARK
ଏଆଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)

ସର୍ବମ କ'ଣ ?

ସର୍ବମ ହେଉଛି ଏକ ଭାରତୀୟ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୌଳିକ ଏଆଇ ମଡେଲ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍, ଭାଷା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃହତ ପରିମାଣର ନିୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା-ସ୍ତରର ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ । ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏଆଇ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଓଡ଼ିଆ-ପ୍ରଥମ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଫଳାଫଳ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ରହିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ ମାଇଲ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଏଆଇ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

