ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ମଡେଲକୁ ଆପଣେଇବ ଓଡ଼ିଶା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 'ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳ ସେଚନ ଏବଂ ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 18, 2026 at 12:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ କେବଳ ନଦୀରୁ ନାଳ, ନାଳରୁ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାର ପାରମ୍ପରିକ ମଡେଲରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ବଦଳୁଥିବା ଜଳବାୟୁ, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଢୁଥିବା ଜଳର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଫୋକସ୍ ‘ଯେତେ ପାଣି ଦରକାର, ସେତିକି ପାଣି; ଯେଉଁଠି ଦରକାର, ସେଠି ପାଣି ।’ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳ ସେଚନ ଏବଂ ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା' ଉପରେ ଏକଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ, ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଚାଷୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ‘ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ଓ ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନବସୃଜନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗର ପଥ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଇକା ଓ ନିପ୍ପନ କୋଏଇର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ICAR-IIWM, OUAT ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଡାଟା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ହେବ ଜଳସେଚନ:
କର୍ମଶାଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳସେଚନ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ଏହା ହେବ ଡାଟା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ । ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳର ଅପଚୟ କମାଇବା ସହ ଜଳ ସେଚନର ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଣି ଦେବାର ସମୟ ଓ ପରିମାଣ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇପାରିବ । ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଜଳସେଚନର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରିବ । ଫଳରେ ଗୋଟେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆୟ ବଢାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା:
ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ହିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଳସେଚନ ଓ ଜୀବିକାଭିତ୍ତିକ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ହିମାଞ୍ଚଳର ଫସଲ ବିବିଧୀକରଣ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଓ ଫସଲ ବିବିଧୀକରଣ, ରାଜସ୍ଥାନର ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ଜୀବିକା ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ତାହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏନ୍ସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଳବାୟୁ-ସହନଶୀଳ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ଜୀବିକାକୁ ଏକାଠି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ:
ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଟୋକିଓର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା । ଜଳ ସମ୍ପଦର ନିରୀକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂକୁ ଏକାଠି କରି ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ । ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ଓ ଜଳ ସେଚନ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନଦେଖି ଡାଟା ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନର ଅର୍ଥ କେବଳ ‘ପାଣି ଯୋଗାଇବା’ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଫସଲ ବିବିଧୀକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ । ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତାହାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କିପରି ହେବ ? ଜଳର ଅପଚୟ କିପରି ରୋକାଯିବ ? କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ କେତେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ? ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପରିମାଣର ପାଣି କିପରି ମିଳିବ ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗରେ ପାଣି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ । ଏହି ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚାରୁ ବାହାରି ଡାଟା, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାହିଦା ଆଧାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପାଣି ଘେରରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର 7.85 ଲକ୍ଷ ଲୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ; ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, 5 ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର