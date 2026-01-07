ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ 2025-26 ଉଦଘାଟିତ; ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢୀ ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ମୂଳଦୁଆ କହିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୩ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Published : January 7, 2026 at 10:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢି ହେଉଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ମୂଳଦୁଆ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଶ୍ବ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ୨୦୨୫-୨୬ର ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ । ବରଂ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଯେଉଁଠି ଯୁବ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ମନୋବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଦକ୍ଷ, ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ । ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।"
ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି । ସେମାନେ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ୪୯ଟି ଦକ୍ଷତା ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୩ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତାମାନେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓ୍ବାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଦୁଇବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଓ୍ବାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସ୍କିଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ବର୍ଗରେ ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ୨୦୨୫-୨୬ର ବିଜେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସପାୟାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଉତ୍କର୍ଷକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେବା ସହ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପାହାଚ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫଳାଫଳରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ବ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରିନସିପାଲ, ଡେପୁଟି ପ୍ରିନସିପାଲ, ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାର, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
