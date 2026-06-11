CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣା; ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ
ସିଏମଓରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ପରେ SITର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ । ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା... ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 11, 2026 at 11:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସିଏମଓରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା SIT ଟିମ୍ । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ଗୃହ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଟିମ । ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି । ହଜିଥିବା ଦୁଇଟି ଫାଇଲରୁ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ବେଶ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ?
- ୨୦୦୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ?
୨୦୦୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମରେ ଘଟିଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ AK-47 ସହ ପଶି ଆସିଥିଲେ ୨୦ରୁ ୩୦ ଆତତାୟୀ । ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନେତା ତଥା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ସେବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପି ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲା । ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ମୁଣ୍ଡରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାର କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା । ବିଶ୍ବରେ ବଦନାମ ହେଲା ରାଜ୍ୟ । ସରକାରୀ ଭାବେ ୪୦ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା । ୪୮୨୧ଟି ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା । ୨୨୯ଟି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ।
- କେବେ ଓ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର ?
ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେଡି - ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇଲେ । ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟପାଠ, ୬୫ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ହେଲେ ୨୦୧୨ରେ ଜଷ୍ଟିସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଅଟକିଗଲା । ସେହିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ତଦନ୍ତ କମିଟିର କମିଶନ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ । ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ୨୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ୨୦୧୫ରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ । ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପି ରଖିବା ପଛର ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ଜଣାପଡିନଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅନେକ ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ।
- ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ଦଙ୍ଗା !
୨୦୦୯ରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ । ଦଙ୍ଗା ହିଁ ବିଜେପି - ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା । ବିଜେପି ହାତ ଧରି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କାର୍ଡ ଖେଳି ଦୂରେଇ ଗଲା । ଆଜି ଯାଏଁ ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସାଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୩ରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ ପାଇ ଜେଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାବଦରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଘଟଣା ପଛରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
- ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗାଏବ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣାରକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫାଇଲ ହଜିବାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ । ବିରଞ୍ଚି କହିଛନ୍ତି," ୨୦୨୪ ଜୁନ ମାସରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଫାଇଲକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେ ଫାଇଲ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଫାଇଲ ମିଳିନଥିଲା । ଏବେର ସରକାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଯାଇଛି । ଗୃହ ବିଭାଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗାଏବ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ । ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ଜୁନ ୪ ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ସବୁ ଫାଇଲ ଫେରିଲା । କିନ୍ତୁ ହଜିଥିବା ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଫେରିଲା ନାହିଁ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା । ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଚାଲିଥିଲା । ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଫାଇଲକୁ ଗାଏବ କରାଯାଇଛି ।"
- ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କଣ କରୁଥିଲେ ସରକାର ?
ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ । ମୁନ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "କେମିତି ଜାଣିବେ ଫାଇଲ କେବେ ଗାଏବ ହୋଇଛି ? ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ସରକାର ସୋଇଥିଲା ? କେଉଁଠି କେଉଁ ଫାଇଲ ରହିଛି, ତାହା ସରକାର ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯଦି ଫାଇଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡେ କରିଥିବେ, କିଏ ଜାଣିବ ସେ କଥା ? ସରକାରଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱ ଏଇଟା । ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ରହୁଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁଛି । ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଫାଇଲ ହଜିନାହିଁ । ବିଜେପି ଅଲଗା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କହୁଥାଇପାରେ । ବହୁତ ଡେରି କରି ଏବେ ଡ୍ରାମା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନାହିଁ । ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାବି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ।"
- ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି," ସରକାର ଫାଇଲକୁ ଚାପି ଦେଇ ଚୋରି ହୋଇ ଗଲାଣି ବୋଲି କହୁ ନାହଁନ୍ତି ତ ? ସରକାର ଆସିବାର ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ସଚିବାଳୟରୁ ଯଦି ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସରକାର ? ସରକାର ଏବେ ଏଫଆର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା । କିଛି ଗୁମର ଖୋଲିବା ଭୟରେ ସରକାର ଫାଇଲକୁ ଚାପି ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି ତ ? ସରକାରଙ୍କ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କୁଆଡେ ଗଲା ? ଏ ଘଟଣା ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଏ ସରକାର ବିଫଳ । "
- ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର
ସେପଟେ ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ । ଯଦି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଫେରିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଥାନ୍ତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଫାଇଲ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ ଅଛି । ଏହା ଭୁଲବଶତଃ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏପଟସେପଟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଫାଇଲ୍ ମିଳିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ।"
- ରିପୋର୍ଟରେ କାରଣ ନୁହେଁ, ନିରାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ ନାଇଡ଼ୁ କହିଛନ୍ତି,"ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କେବଳ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ କାରଣ ନୁହେଁ, ନିରାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ନ ଘଟିବା ସେ ବାବଦରେ ପରାମର୍ଶ ଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଦୁଇଟି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ ହଜାର ପୃଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।"
- ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି
ଜଷ୍ଟିସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅସୁବିଧା, କନ୍ଧମାଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିବେଶ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଚୋରି କଲେ ଲାଭ କାହାରି ହେବନାହିଁ । ଘଟଣା ସମୟରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା । କେହି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟରେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା କଥା ଥିଲା । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକା ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ।"
- ରିପୋର୍ଟର ଥାଏ ଏକାଧିକ କପି
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତି । ବିଚାରପତି ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ ହୁଏ । ବିଚାରପତିଙ୍କ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ । ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆସେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ । ରିପୋର୍ଟର ଦୁଇ ତିନୋଟି କପି ଦାଖଲ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ କପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ । ଅନ୍ୟ କପି ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିବାର ନଜିର ରହିଛି । ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ ୨୦୧୦ ମସିହା ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟର ସଫ୍ଟ କପି ବିଶେଷ ନଥାଏ । "
- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲେ ଫାଇଲ ଗାଏବ ହେବନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ୨୦୧୨ କିମ୍ବା ୨୦୧୩ ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡିଶା ସରକାର OSWAS ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । OSWAS ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଫାଇଲ physical ନଆସି, Electronic ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା । ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ Electronic ଫର୍ମରେ ରହିବା କଥା । ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକର ସଫ୍ଟ କପି ରହିଥିବ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରିବା କଥା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ ଚୋରୀ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ । କେଉଁଠି ଫାଇଲ ରହିଥିବ, ହୁଏତ କାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବଦଳନ୍ତି । ତେଣୁ ଫାଇଲ ନୂଆ ଲୋକ ପାଇବା ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ରିପୋର୍ଟ ହଜିଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କଦାପି ଚୋରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲେ ଫାଇଲ ଗାଏବ ହେବନାହିଁ । ସହଜରେ କେହି ରିପୋର୍ଟ ନ ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବ ।"
- ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା SIT
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଦନ୍ତ କମିସନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗୃହ ବିଭାଗର ଏତଲା ଆଧାରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଟ୍ଵିନ ସିଟି ପୋଲିସ କମିସନରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ ବା SIT ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଟିମରେ ଜଣେ ଏସପି ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି । ଟିମ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଗାଏବ ଫାଇଲର ଉଭୟ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ମାନୁଆଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ଫାଇଲ ହଜିବାର ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର